L’alcalde d’Agullana, Josep Jovell, amb el diputat provincial d’Esports i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, el vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, i l' ex-ciclista professional, Dídac Cuadros, han presentat el recorregut de la primera etapa de la 2a Volta a Girona de ciclisme en carretera, en les categories cadet -de 13 a 15 anys- i junior -de 16 a 18 anys, que tindrà lloc el cap de setmana del 12 i 13 de juny. Aquesta primera etapa, organitzada per Dídac Cuadros i el club Tramuntana X-Trem, consta d’un recorregut de 48km i té un desnivell positiu de 466m. Amb sortida i arribada a Agullana, transcorre pels municipis de La Jonquera, Cantallops, Masarac, Mollet de Peralada, Espolla i Sant Climent Sescebes.

Dissabte 5 de juny al matí, a la Nau Lateral de l’Asil Gomis, que obria per primera vegada després de la recent restauració, ha estat l’escenari on l’Ajuntament d’Agullana, la Diputació de Girona i la Federació Catalana de Ciclisme s’han conjurat per fomentar el ciclisme de base i alhora recuperar i impulsar les curses en carretera a l’Alt Empordà. Josep Jovell ha destacat la importància d’organitzar i mantenir competicions esportives com la Volta a Girona, orientades als joves, i que reporten activitat al territori i fomenten el turisme d’interior: “el binomi joventut i esport cal potenciar-lo ben d’hora, i a Agullana hem invertit en les instal·lacions esportives per aconseguir-ho”. Així mateix ha recordat la figura de Joan Gich Bech de Careda, fill d’Agullana i que fou president del Comitè Olímpic Espanyol, i ha agraït la presència del campió del Món de Cross Country, Robert Baserba i de Dídac Cuadros “que han fet possible l’organització d’aquesta primera etapa”. Jovell ha destacat les curses que tenien lloc al poble i a la comarca en el passat, i vol “donar continuïtat a aquest esport, de cara a l’any que ve, i coincidint amb el 50è aniversari de la primera Volta ciclista a l’Empordà”. Així, s’ha projectat una mostra de fotografies de la volta de l’any 1972, amc arribada a Agullana, gentilesa de la familia Omella-Claparols.

El diputat provincial d’Esports, Jordi Masquef, ha reconegut aquest esdeveniment com una oportunitat de “portar el ciclisme a primera línia altra vegada”, apel·lant a col·laborar entre tots per aconseguir-ho, i alhora “fer territori i atraure el màxim nombre de gent possible a la Costa Brava i al Pirineu de Girona”.

El director de la cursa, Dídac Cuadros, ha destacat l’alt nivell competitiu dels clubs catalans, així com “la necessitat de potenciar el ciclisme per consolidar i apostar aquest tipus de categories, i alhora donar més aire al ciclisme de carretera”. Al seu torn, Carles Ferrer, vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, ha manifestat que “és imprescindible revertir la situació i resoldre el dèficit de curses que hi ha a l’Alt Empordà, tot i les dificultats administratives que suposa organitzar aquests esdeveniments”. Així mateix, ha destacat l’alt potencial històric de la comarca i les curses que s’hi feien, com la Volta a l’Empordà, “que atreia molts ciclistes d’alt nivell que venien a preparar les competicions internacionals”.