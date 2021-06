El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), ha sumat la seva cinquena "pole position" de la temporada en ser el més ràpid en els entrenaments per al Gran Premi de Catalunya de MotoGP i per això ha dit estar "molt content" i molt bé amb la moto.

"Als quarts lliures volia provar el pneumàtic intermedi i el dur i els dos m'han funcionat i m'aporten sensacions similars; per això estic molt satisfet també amb la classificació, que ha anat bé", ha assenyalat el pilot francès, i ha assegurat tenir una mica més en l'última volta ràpida encara que ha hagut "d'avortar perquè ha sortit la bandera groga".

"Crec que des de la pole podrem traçar una bona cursa demà", ha assegurat convençut el pilot de Yamaha.

"Aquest any m'he trobat bé amb els pneumàtics gastats i ja sabem que amb l'intermedi podem completar tota la distància de carrera, veurem demà al 'warm up' si podem fer-ho amb el dur, que és fàcil d'escalfar, així que no em preocupen les primeres voltes. És una elecció difícil però tots dos funcionen bé", comenta tranquil el francès.

"Quan he vist el ritme dels quarts lliures m'ha sorprès perquè la veritat és que estava rodant al límit en 1'39, i el diumenge sempre pots treure una mica més en cursa, però no crec que m'estigui guardant res", afirma Quartararo.

Sobre el seu domini en aquest inici de temporada, Fabio Quartararo recorda que va tenir "una experiència semblant quan estava en el CEV el 2014".

"Va ser fantàstic, però no es pot comparar al que estic vivint a MotoGP ja que l'any passat vaig tenir moments fantàstics a Jerez, però també vaig tenir alts i baixos i aquest any m'estic sentint molt bé i estic aconseguint mantenir un bon ritme", reconeix el líder del mundial de MotoGP.

"No serà difícil mantenir els peus a terra, perquè la meva línia de treball està funcionant ben i no necessito canviar res", afirma convençut Fabio Quartararo. EFE