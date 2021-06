Mentre Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha), Marc Márquez (Honda) i Jorge Lorenzo (Ducati) meditaven com guanyar avui (14.00 hores, Movistar TV MotoGP) el GP de la República Txeca, l'equip Movistar-Yamaha, empès pel seu jove pilot Maverick Viñales, de 23 anys, començava a acomiadar tècnics o informar-los que, l'any que ve, no seguirien en el ‘team’, se suposa que per falta de sintonia amb el pilot. Viñales, al qual no deixen parlar sobre el tema després d'haver anunciat que el seu tècnic serà Esteban García, va collir ahir un dels seus pitjors resultats i partirà des de la quarta fila de la graella.

La situació és certament esperpèntica. El tècnic Ramón Forcada, tricampió amb Jorge Lorenzo, en Yamaha, va ser informat que no continuaria, l'any vinent, amb Viñales. “El pilot no m'ha dit una paraula, ni tampoc ha tingut un mal gest amb mi, ni una sola queixa”, van ser les declaracions de Forcada a Movistar TV MotoGP, provocades, diuen alguns, al saber que el seu mecànic de confiança, Xavier Ullate, que, als tres títols amb Lorenzo, afegeix el d'Àlex Crivillé, en 500cc, en 1999, també havia estat acomiadat. Finalment, diuen que per la pressió dels mecànics de Valentino Rossi i també per una reflexió interna, no sols en el si de l'equip Yamaha sinó, fins i tot, a l'entorn del propi *Viñales, *Ullate seguirà en el ‘team’ oficial de la signatura dels diapasons, se suposa que en el costat del pilot català.

Però la història, sens dubte, deixa en molt mal lloc a Viñales i, per descomptat, a l'estructura de l'escuderia que dirigeix els destins de Yamaha en el Mundial, ja que la gestió de l'acomiadament diferit de Forcada i l'intent de cessament de *Ullate va ser desastrosa. És més, conten que les primeres declaracions de Forcada, indignat per la manera en què es va assabentar de la seva situació, qualificaven de “covarda” a Viñales, encara que, després, va matisar la seva postura i va gravar altres declaracions a la televisió espanyola que compta amb els drets del Mundial.

L'acomiadament de Forcada és, insisteixo, en diferit perquè, en teoria, hauria de seguir amb Viñales fins a final de temporada, cosa que ningú ha volgut confirmar. L'ambient en el box de Viñales, com poden suposar, és de funeral permanent, fins a l'extrem que el pilot es va veure obligat ahir a matisar (ningú li va creure) que els aplaudiments que va protagonitzar quan va arribar al box després d'un entrenament horrorós, no anaven dirigits a Forcada i/o *Ullate, “sinó a mi mateix, per no haver pres les regnes d'aquesta tanda des del primer moment i fer el que jo volia”.

Ningú dubta que l'acomiadament de Forcada és, simplement, un intent de canviar alguna cosa per part de Viñales, vist que la seva trajectòria esportiva i resultats no són del seu grat. Sens dubte, la situació ve provocada per una pèrdua de confiança en el seu tècnic. Pel que fa referència a l'acomiadament d'Ullate, simplement no tenia cap sentit, perquè és un dels millors mecànics del ‘paddock’ de MotoGP. I és aquí on, al costat de la reflexió de Viñales i el seu entorn (Paco Sánchez, el seu advocat i manager, no va voler fer declaracions a El Periódico quan va ser requerit per a això ahir), la posició de força dels ‘mecas’ de Rossi degué ser decisiva per a la marxa enrere en el cas d'Ullate. És més, sembla ser que els dos grups de mecànics van protagonitzar, divendres passat a la nit, un autèntic plançó davant la direcció de l'escuderia en anar-se a sopar, tots junts, a un restaurant de Brno, en lloc de complir amb l'obligació de sopar junts en el hospitality del ‘team’ Movistar-Yamaha.

El paper dels mecànics de Rossi

Aquestes manifestacions es van produir en una conferència de premsa que es va retardar, davant dues dotzenes de periodistes, durant 35 minuts (de 16.15 a 16.50 hores), en el hospitality de Movistar-Yamaha. El motiu de la tardança va ser que Viñales va ser anomenat (i tancat) en el despatx del britànic Lin Jarvis, responsable de l'escuderia, on també es trobava William Favero, DIRCOM del ‘team’, per a suggerir-li molta cautela, prohibir-li parlar del tema i impedir-li replicar a la curta exposició televisiva de Forcada.

Pel que fa referència a l'acomiadament d'Ullate hi ha qui assegura que a la perplexitat i indignació de Forcada es va sumar la incomprensió i solidaritat mostrada per l'equip de mecànics de Valentino Rossi, una autèntica pinya des de fa ja molts anys en el si de l'escuderia de la fàbrica dels diapasons. Sembla que tots ells, col·legues que valoren enormement el treball d'Ullate, van anar en comandita a demanar explicacions als responsables de l'equip, Lin Jarvis i Massimo Meregalli, exigint saber quin tipus de professional volien en el seu equip “el bon mecànic o el mecànic que només somriu al pilot”.

Conec a Forcada, és un apassionat de les motos. Cert, té el seu caràcter, però és un gran tècnic Jorge Lorenzo - Pilot de Ducati i tricampió de MotoGP amb Ramon Forcada a Yamaha

El ‘paddock’ de MotoGP està realment perplex davant les decisions de Yamaha i la manera de dur-les a terme. “El primer que ha de fer un pilot que vol canviar el seu equip tècnic és guanyar, com va fer Marc Márquez en arribar a Honda en 2013. Es va conformar amb el que li van deixar fer els japonesos i, després, amb el títol i els rècords a la mà, va exigir i va obtenir tot el que va demanar”, va ser la versió que, un dels millors tècnics de suspensions de la categoria ‘regna’, va oferir entorn al que està ocorrent en Yamaha, “on dóna la sensació que tant ‘Val’ (Rossi) com Viñales fan el que els dóna la gana”. I així els va, porten 19 grans premis, més d'un any, sense guanyar.

Tres de les grans estrelles de MotoGP es van pronunciar ahir sobre el conflicte. “Conec bé a Ramon (Forcada) i sé que la seva passió són les motos”, va comptar Jorge Lorenzo, tricampió del món de la màxima categoria de la mà de l'actual tècnic de Viñales. “Cert, té un caràcter fort i, en moments complicats, no és fàcil gestionar aquesta relació, però és un grandiós professional. La situació no és fàcil per a ningú, encara que espero que a Maverick li vagi bé amb el seu nou tècnic i que Ramon trobi treball aviat, perquè m'agradaria que seguís entre nosaltres”.

L'opinió de Rossi i Márquez

“La veritat és que m'acabo d'assabentar”, va dir Valentino Rossi en un gest que molt pocs es van creure, doncs al ’Doctor’ no se li escapa una del que ocorre en el si de la seva escuderia. “La veritat és que si és veritat que, al final de temporada, Maverick i Ramon se separen, ara serà molt difícil crear una atmosfera fantàstica de cara a aquest llarg final de Mundial. Ramon porta 30 anys treballant en el campionat i, per tant, l'única cosa que puc dir és que li desitjo el millor”.

“Hi ha situacions més fàcils de gestionar que unes altres”, va començar comentant Marc Márquez sobre el ‘cas Forcada’, malgrat no tenir massa ganes de trepitjar molts tolls. “Per exemple, últimament s'ha produït el cas de pilots que han signat ja contracte amb altres equips i marques amb vista a la pròxima temporada i encara han d'estar tot enguany en el seu actual equip. Això no és fàcil, per descomptat. Però, el cas que ens ocupa és encara més delicat, perquè el tècnic ha de seguir amb el pilot encara durant deu grans premis. Cert, tots som professionals i sabem comportar-nos, però no és fàcil gestionar una situació així i has d'estar disposat a afrontar els problemes que aniran apareixent”.