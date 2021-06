La primera fase del torneig amistós de Segona Catalana va acabar aquest cap de setmana passat amb la victòria de l’Empuriabrava-Castelló davant la Marca de l’Ham (3-1) i la derrota del Llançà contra el Can Gibert (5-1). Els gironins passen a la següent fase després de sumar nou victòries i un empat en deu jornades, mentre que els castellonins acaben en la segona plaça del grup, seguits del Llançà amb els mateixos setze punts i la Marca de l’Ham va acabar en última posició en la classificació final. Cap dels tres equips passa a les eliminatòries finals, on competiran els campions de cada grup i els tres millors segons, on hi haurà el Porqueres del tècnic altempordanès Àngel Roig.

A Primera Catalana, La Jonquera va caure davant el Lloret a Les Forques (1-6) i l’Escala va deixar escapar la victòria en l’últim sospir davant el Llagostera B a domicili (1-1). Per la seva banda, la Unió Esportiva Figueres va guanyar per un ajustat 3-2, amb remuntada inclosa, a la segona meitat.

Els líders mantenen pistonada

L’AE Roses no va fallar i va sumar una nova victòria davant el Bellcaire (3-0) per consolidar-se, una mica més, com a líder del grup 16 de la Tercera Catalana. El Bisbalenc d’Albert Albert tampoc baixa el ritme després de guanyar, aquest cap de setmana passat, el Viladamat (5-1).

A Quarta Catalana, el Vilajuïga va haver de patir contra el filial de l’Escala per sumar el triomf (2-1) i l’Esplais no perd el ritme esperant la punxada del líder després de guanyar l’Espolla (3-1) aquesta jornada.