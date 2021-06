El FC Sant Pere Pescador ha obert la setmana amb un comunicat on exposa la seva precària situació i denuncia la "deixadesa" per part de l'Ajuntament, una situació que comparteix, també, el Club Vòlei del municipi. Seguint la mateixa línia d'un comunicat per part de l'AMPA del centre educatiu costaner, el club ha exposat que "ens veiem obligats a fer un comunicat denunciant la situació", extensible a "totes les entitats del poble", segons explica el club.

L'entitat ha buscat expressar la manca de suport econòmic per part de l'ajuntament i les diferents regidories implicades, tenint en compte les dificultats per afrontar una temporada marcada per la pandèmia i la falta de recursos, on el Sant Pere Pescador celebra el seu centenari. La falta de patrocinadors i les dificultats de les famílies per afrontar les quotes posen en risc l'estabilitat o continuïtat del club, que compta amb gairebé dos-cents jugadors i jugadores, on el vuitanta per cent són del poble o viles properes.

"Portem fetes cinc instàncies i entregats més de cinquanta documents, perquè la secretària de l'Ajuntament encara es veu que no en té prou per signar", explica el comunicat, afegint que "després de parlar amb membres de l'oposició, ens diguin que si s'ha de perdre el futbol que es perdi, ja que porta massa feina i massa despeses, i el que no s'ho pugui pagar que no jugui i vagi al carrer". Unes manifestacions que busquen sacsejar la situació actual, posant el crit al cel per poder salvar la continuïtat del club.