Poc a poc les competicions escaquístiques comencen a tornar a la normalitat a les comarques gironines. Recentment s'ha disputat a Girona el Campionat Gironí d’escacs actius d’edats en modalitat individual. Hi van participar 95 joves escaquistes entre les categories sub8 i sub18, de 13 clubs diferents. 19 dels 95 esportistes eren del Club d'Escacs Figueres. Hi havia diplomes pels 5 primers classificats de cada categoria, i el Figueres se’n va endú un bon grapat: En sub10, Jan Pol Osses i Quirze Pau van ser 4t i 5è respectivament; En sub12, Marc Bartra va ser 5è; en sub14 on el Figueres presentaba la delegació més nombrosa amb 7 jugadors, Pol Ortiz, Aniol Pibernat i Arnau Vilà, van ser 2on, 4t i 5è respectivament; també va ser premiat Eloi Planas, que com a sub18, i donat els pocs participants de la categoria van jugar conjuntament amb els sub16.

Per altra banda, entre els dies 5 i 24 de juny, el Figueres organitzarà la 1ª edició dels Tancats de Primavera. Seran 3 grups de 8 jugadors cadascun i, com el seu nom indica, a diferència de les modalitats “obertes” només hi poden participar 8 jugadors a cada grup. Limitant el nombre de participants es garanteix el compliment de les normes de seguretat vigents degut a la pandèmia. Però la gran novetat, a banda de la presencialitat, que a Figueres no passava des de la 1ª quinzena de març del 2020, és que el torneig es disputarà a la sala de la planta baixa de la seu del Casino Menestral Figuerenc “de tota la vida”, al carrer Ample. La majoria dels escaquistes que hi participaran, per la seva edat, mai han disputat cap partida a la seu de l’entitat. El Club confia que "la tornada també de l’activitat escaquística al Casino serveixi per conscienciar que cal desencallar la finalització –tant necessària-, de les obres d’aquesta seu imprescindible per dur a terme activitats esportives, culturals i socials de la ciutat a la ciutat".

Cada grup, ordenat per nivells, disputarà set rondes (els dissabtes i diumenges a les 10 hores del matí i el dia 24 de juny a les 16 hores), al ritme clàssic de 90 minuts més 30 segons per jugada. I l’objectiu és "tornar a disputar una competició seriosa i presencial per part dels jugadors del club que són el gruix principal dels 24 inscrits".