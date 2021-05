A l'edat de 75 anys ha mort Xavi Xinxó i Padrós, exsecretari general de la Unió Esportiva Figueres. Nascut a Anglesola el 1945, de jovenet es va traslladar a Sabadell amb la família per a seguir l'activitat professional del pare. Als anys vuitanta va arribar a l'Alt Empordà, comarca que ja no va abandonar mai més. A la capital empordanesa va obrir la botiga Esports Empordà amb el porter de la Unió Josep Maria Miret. Des d'aleshores va estar vinculat al club figuerenc, on va exercir de secretari general i persona de confiança dels presidents de cada etapa. Els seus coneixements sobre el reglament i les directrius de la Federació el van convertir en un recurs habitual de consulta de molts altres clubs de la comarca i de fora d'ella.

Xavi Xinxó tenia una veu característica que l'havia fet ser home de ràdio en tertúlies i programes diversos. Afable i irònic, va deixar un gran record a la Unió Esportiva Figueres quan va plegar. Era vidu de Maria Mar Zamorano i tenia dos fills. La cerimònia de comiat té lloc, aquest dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de la Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres. El club ha manifestat el seu condol per la mort "d'una peça indispensable per a l'entitat".