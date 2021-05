El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), l'australià Remy Gardner (Kalex) i l'italià Dennis Foggia (Honda) es van adjudicar la victòria en el dia més trist del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en conèixer-se poc després d'acabar la carrera de Moto3 la defunció del pilot suís Jason Dupasquier.

El jove pilot de 19 anys va sofrir el dissabte una gravíssima caiguda durant l'última volta de la segona classificació de Moto3 en la qual el japonès Ayumu Sasaki i l'espanyol Jeremy Alcoba van arribar a envestir-lo i li van produir una sèrie de lesions que li han costat la vida.

La notícia de la seva defunció es va saber pràcticament al final de la carrera de Moto3, però molts pilots de Moto2 no ho van saber fins a concloure també ells la seva carrera, per la qual cosa en el procés de sortida de la prova de MotoGP es va realitzar un emotiu homenatge amb un minut de silenci de tot el campionat en la recta de meta en memòria del jove Dupasquier.

Estrictament en el que a la competició es refereix, Fabio Quartararo va aconseguir una inapel·lable victòria en MotoGP que li permet incrementar el seu avantatge al capdavant de la classificació provisional del mundial i a pesar que els seus rivals sabien que no havien de permetre al francès imposar el ritme que va exhibir durant els entrenaments.

El pilot de Yamaha va trigar quatre voltes a posar-se primer per a sentenciar literalment la carrera i després d'ell va haver-hi nombroses escaramusses i contratemps que es van resoldre amb la segona posició del portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) i l'espanyol Joan Mir (Suzuki GSX RR) tercer, encara que instants després una doble decisió de Direcció de Carrera li va llevar al portuguès i després li va retornar la segona posició, per excedir tant ell com l'espanyol els límits del circuit en la cinquena corba del traçat.

Incidents destacats de la carrera de MotoGP van ser l'envestida per darrere de l'italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) al francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que va deixar al primer fora de carrera.

En la volta inicial Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) s'anava pels sòls en tocar-se amb el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) i ser el pitjor aturat, com poc després també l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) quan era líder de la carrera i intentava frenar a Quartararo.

Un objectiu, aquest de frenar a Quartararo, que va assumir amb la caiguda de Bagnaia el també francès Zarco, però a penes va aguantar dues voltes, fins a la quarta, els ímpetus d'un cada vegada més sòlid líder del campionat perquè Fabio Quartararo suma ja quatre "pole position" d'entrenaments de sis possibles i la meitat de les victòries del campionat en el que va de temporada.

L'australià Remy Gardner (Kalex) va superar per escassament catorze mil·lèsimes de segon al seu company d'equip, l'espanyol Raúl Fernández, qui va ser líder de la carrera de Moto2 pràcticament des de la primera fins a l'última volta, quan va ser superat pel seu company d'equip en la corba deu del traçat toscà.

Gardner va sumar la seva primera victòria de la temporada i amb això va augmentar el seu avantatge en la classificació provisional del mundial del punt que tenia sobre el mateix Fernández fins als sis de diferència actuals.

L'estatunidenc Joe Roberts, que es va barallar fins a l'últim metre per la tercera posició del podi amb l'italià Marco Bezzecchi (Kalex) -els van separar a penes 17 mil·lèsimes de segon-, però va perdre la batalla en excedir els límits del circuit en l'última volta.

L'italià Dennis Foggia (Honda), amb un autèntic avió entre les cames, va superar a tots els seus rivals sobre la línia d'arribada de Moto3 malgrat el beneficiós que els rebufs resulten en la llarga recta de meta de Mugello per a les motos més petites del campionat.

Al costat de Foggia, en el podi, van acabar l'espanyol Jaume Masiá (KTM) i l'hispà argentí Gabriel Rodrigo (Honda), en tant que el líder del mundial, l'espanyol Pedro Acosta (KTM), es va haver de conformar amb la vuitena plaça després de perdre un lloc per penalització en sobrepassar els límits del circuit en l'última volta.