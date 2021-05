L’edició del 2021 dels Jocs Emporion dona el tret de sortida aquest dilluns, 31 de maig. Després que la pandèmia obligués a suspendre’l l’any passat, enguany l’esdeveniment canvia de format. Les activitats duren una setmana sencera, fins al diumenge 6 de juny, i es desenvolupen per les vuit comarques gironines, i no només en una, per poder garantir totes les mesures de seguretat i de prevenció davant de la Covid-19.

En total, uns sis mil participants, principalment nens i nenes, prenen part en les propostes esportives, competitives i lúdiques que han preparat els diferents consells esportius. Hi ha des d’esports d’equip (futbol 7, voleibol, bàsquet o futbol sala), fins a esports individuals (gimnàstica rítmica, futbol sala, atletisme o natació), passant per activitats dirigides a les famílies i a la gent gran. També s’hi han programat trobades multiesportives.

Més d’una vintena de localitats de les vuit comarques gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva) acullen set dies intensos d’activitats esportives, repartides per tot el territori. Més enllà de la vessant de competició, l’edició d’enguany vol posar un èmfasi especial en el respecte, l’esforç i els comportaments cívics com a valors bàsics en l’esport i en qualsevol altre àmbit de la vida.

Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i compten amb la coordinació tècnica dels consells esportius de les comarques gironines, i el suport i la col·laboració dels ajuntaments dels municipis on es realitzen les activitats. Com ja li corresponia l’any passat, l’edició d’enguany la lidera el Consell Esportiu de l’Alt Empordà.

V Gala Valors en Acció

Les iniciatives associades als Jocs Emporion del 2021 es tancaran el proper 14 de juny (19 h), en un acte a la Sala La Planeta de Girona. Allà, s’hi organitzarà la Gala Valors en Acció, que reconeix els esportistes i equips que, en les seves participacions a les activitats organitzades pels diferents consells esportius de les comarques gironines, han destacat pel joc net i l’exemplaritat. En total, s’hi repartiran setze guardons.