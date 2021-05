Maverik Viñales, ha mostrat la seva felicitat a través de les seves xarxes socials, el dissabte 29 de maig, ficant el nom de la seva filla Nina a la seva moto, just davant del seient. El rosinc ha volgut compartir la seva eufòria publicant una foto al seu compte d'Instagram, just abans de córrer a la fase de 'pole position' pel Gran Premi d'Itàlia, que s'ha debatut dissabte 29 de maig al matí.

El pilot ha acompanyat aquesta fotografia amb un missatge positiu que deia "'Everything is ready now' Ahora sí que todo preparado para este fin de semana!".

El dimarts passat va néixer la primera filla de Maverick Viñales i la seva parella, també rosinca, Raquel. El Pilot de MotoGP així ho anunciava a través del seu compte d'Instagram, amb un vídeo del nadó a braços de la seva mare, amb el missatge de "Ja la tenim aquí", ple de felicitat.