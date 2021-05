El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) va aconseguir la 'pole position' per al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el circuit de Mugello en uns entrenaments en els quals Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) va aconseguir passar a la segona classificació després de 'xuclar' roda durant la primera al seu compatriota Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Potser la notícia més negativa de la jornada va ser la greu caiguda soferta pel suís Jason Dupasquier en Moto3, que va obligar a parar durant més de mitja hora el programa de la jornada perquè el pilot pogués ser atès i posteriorment traslladat a l'Hospital de Florència amb un preocupant edema cerebral i un fort traumatisme toràcic, lesions per les quals va entrar directament a quiròfan per a ser intervingut.

Fabio Quartararo va establir un nou rècord del circuit de Mugello i va sumar la seva quarta 'pole position' consecutiva amb un crono d'1.45.187, amb el qual va desbancar l'anterior rècord absolut, que havia establert al matí l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) en 1.45.456, un registre que també va batre el transalpí encara que per a finalitzar segon.

En la primera classificació, Marc Márquez va protagonitzar la martingala de la jornada en xuclar '' roda descaradament de la Yamaha YZR M 1 de Maverick Viñales.

Tant a Viñales com a Márquez els va molestar a final de recta el japonès Takaaki Nakagami, al qual es van trobar enmig de la pista i els va fotre la volta, per la qual cosa tots dos van decidir entrar en els seus tallers.

Márquez es va pujar a la seva moto novament, però per a esperar el pas del qual volia que fos el seu rival de referència, una altra vegada Viñales, que es va adonar de l'acció i es va sortir en una zona del circuit i després va entrar al carrer de tallers, però amb tota la descaradura del món el de Repsol Honda es va anar darrere d'ell.

Al final, tots dos van tornar a sortir a pista sabedors que només tenien una oportunitat, potser dues, per a aconseguir un bon temps que els donés el passi a la segona classificació. Va fer efecte doncs en la primera volta es va posar líder amb 1.45.924, el seu millor temps del cap de setmana, seguit per Maverick Viñales, encara que Aleix Espargaró va desplaçar al de Yamaha a la tercera plaça en la seva última volta.

Aleix Espargaró, després del rebuf de "Pecco" Bagnaia, va ser el primer líder de la segona classificació, encara que per darrere l'australià Jack Miller els va superar a tots dos, amb el campió del món, Joan Mir (Suzuki GSX RR), en quart lloc.

Quartararo va saltar a la palestra per a comandar la taula de temps just abans d'entrar al seu taller per a canviar de pneumàtics posterior i Marc Márquez no va sortir a pista fins que quedaven poc més de set minuts i llavors ho va fer després del deixant del sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), qui al matí va igualar el rècord de velocitat màxima de 362,4 km/h. que havia aconseguit el francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) en el circuit de Losail (Catar).

Fabio Quartararo va establir un nou rècord del circuit en rodar en 1.45.187, que ja ningú li va poder arrabassar, per davant de "Pecco" Bagnaia i Johann Zarco.

L'espanyol Raúl Fernández (Kalex) va aconseguir la seva segona 'pole position' consecutiva en Moto2, després que al matí ja aconseguís un nou rècord absolut de tornada ràpida, i el primer que va fer res més baixar-se de la moto va ser tenir unes paraules de record i ànim per al pilot suís Jason Dupasquier.

Amb Raúl Fernández en la primera fila va acabar Sam Lowes i el també espanyol Jorge Navarro (Boscoscuro), que va fer una brillant última volta.

El japonès Tatsuki Suzuki (Honda) va aconseguir el millor temps de Moto3 amb l'espanyol Pedro Acosta (KTM) segon en la qual és la seva millor classificació d'entrenaments de la temporada, i l'hispà argentí Gabriel Rodrigo (Honda), tercer.