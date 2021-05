Les mesures actuals i la situació epidemiològica que viu la societat en aquest 2021 no impediran el reconeixement als futbolistes dels equips de l’Alt Empordà. La desena edició dels Amos de l’Àrea, organitzats pel Setmanari de l’Alt Empordà, amb la col·laboració del Consell Esportiu i Comarcal de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, s’espera poder programar-se per aquest 2021 i reconèixer els màxims golejadors i porters menys golejats de les lligues amb representació de la comarca. Tanmateix, s’espera poder recuperar la gala i els guardons de la novena edició en una programació conjunta per deixar enrere el parèntesi que la pandèmia ha obligat a obrir, amb un dels premis més representatius del futbol regional.

Enguany, la situació d’excepcionalitat ha impedit celebrar la tradicional gala d’entrega de premis, igual que l’any 2020, però, previsiblement, aquesta tindrà lloc en els pròxims mesos, abans de començar la temporada 2021/22, amb l’objectiu de recuperar la normalitat en l’agenda després d’una temporada tan complicada per als clubs i entitats del futbol altempordanès.

Tanmateix, el recompte de dades i estadístiques dels màxims golejadors i porters menys golejats que juguen als equips de l’Alt Empordà continua actualitzat i, un cop finalitzin les competicions, es publicaran els resultats definitius en aquest mateix Setmanari.

Com s’ha fet tradicionalment segons la normativa dels premis, els guardonats seran els i les futbolistes que més gols hagin marcat en les seves respectives categories i els porters i porteres que menys ràtio hagin encaixat, amb un mínim del cinquanta per cent dels partits disputats del seu equip.