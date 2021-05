El rosinc Daniel Haro Fernández (Roses, 23 de juliol del 1989) és el màxim responsable d’un dels clubs més reconeguts de les platges altempordaneses i catalanes.

A les portes de començar la temporada, em sembla que ja han començat d’alguna manera, no?

Sí. El primer equip ha començat a entrenar a la platja als matins. No és obligatori, ja que hi ha jugadors que encara estan amb els seus equips de futbol, però en un parell de setmanes ja ens comencem a preparar per a les competicions nacionals.

Com ha estat organitzar aquesta temporada?

L’any passat no vam competir i ens podíem organitzar com crèiem. Aquest any, tenint en compte que la nostra competició comença la primera setmana de juliol, i les de futbol acaben més tard, estem tenint problemes per quadrar el juny. Però els clubs són conscients, i saben que també estan amb nosaltres i ens hi portem bé, en general.

I organitzativament?

De fet, fa pocs dies vam fer una reunió per informar sobre les competicions dels primers equips i que els equips de base no competirien.

La base continua creixent?

Ara mateix tenim equips en totes les categories de base des de prebenjamí fins a juvenil amb nou equips de base, més els dos sèniors. També estem començant a treballar per tenir dos equips de base femenins, ho estem intentant. Som uns cent jugadors i jugadores de base, més els dos sèniors.

De fet, el futbol platja no ha parat de créixer en els seus onze anys de vida.

Exacte. La nostra força és que aconseguim consolidar els membres del club i els equips amb el pas dels anys. Tenim molta fidelitat per part de tothom.

Econòmicament, com viu l’entitat aquests temps?

Nosaltres ens estem trobant que les empreses de Roses ens intenten ajudar com a patrocinadors, i ho agraïm. Tampoc volem demanar gaire ajuda, les empreses han patit molt aquest any. Per exemple, els jugadors del primer equip estan posant part dels diners de la seva butxaca amb el compromís que els hi tornarem quan acabi la temporada. Ho vam decidir entre tots, tothom està fent un gran esforç perquè el club continuï competint a nivell nacional.

Com intenta ajudar l’Ajuntament de Roses?

Ens està ajudant amb les instal·lacions i la subvenció com a entitat rosinca. També és veritat que ens estem trobant amb molts problemes d’espai, se’ns ha quedat petit el nostre de la platja de Santa Margarida. Es va crear quan només teníem un equip i era fàcil de fer servir, ara ocupem la platja tot l’estiu i hi ha molt volum de gent, del club i que no són membres. Sempre hem tingut molt de respecte per part de la gent en aquest sentit, però no hem tingut mai un lloc on guardar el material, per exemple. Ho faig al meu cotxe. Estem preocupats perquè se’ns està quedant petit.

Hi ha un projecte per a un espai fora de la platja que resoldria aquesta problemàtica. Alguna novetat?

És el que desitgem des de fa un parell d’anys, i em consta que l’Ajuntament de Roses hi està treballant. No sé quan ho podrem tenir.

Podrien mantenir l’activitat tot l’any amb aquest nou espai?

Sí, estem preparats. Creixem cada any, i ho faríem encara més. També volem fer una secció de tennis platja i unir-ho, però no podem fer-ho sense instal·lació. Els esports de platja creixerien de manera exponencial i seria bo per Roses.

Com es planteja la temporada del femení?

L’encarem completament diferent. Hem estat el novè equip del rànquing FIFA, amb jugadores internacionals. Aquest any serà de transició, buscarem joventut, amb el repte de créixer i tornar al màxim nivell. Competirem a la Copa d’Espanya i Copa Catalunya.

I el masculí?

Continuem amb la Lliga Nacional, i la Copa Catalunya. També sumem jugadors de la base que fan el salt al primer equip i combinar-ho amb l’experiència que tenim. Són de la primera fornada que pugen i volem fer un grup sòlid pel futur.