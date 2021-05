Turisme de Roses ja té disponible a través de la seva pàgina web www.visit.roses.cat, la nova proposta "Ride Roses", un nou producte turístic consistent en informació detallada sobre nou rutes per conèixer Roses i el seu entorn practicant ciclisme. Les rutes són aptes per a diferents modalitats de ciclisme: 3 rutes de BTT, 3 de bicicleta de carretera i 3 de rutes gravel (que combina BTT i carretera).

L’Àrea de Turisme de Roses ha treballat en aquest nou producte durant els darrers mesos, amb l’objectiu d’oferir als visitants amants de la pràctica del ciclisme un ampli ventall de recorreguts per conèixer l’entorn de Roses pedalant. Totes les rutes han estat dissenyades per professionals d’aquesta disciplina i validades pels diferents municipis i parcs naturals per on transcorren. Es continua així difonent l’oferta i punts d’interès del municipi, en aquesta ocasió a través del seu potencial en l’àmbit cicloturístic.

Les nou rutes resultants, que ja es poden consultar a través d’aquest enllaç, són: Test Gravel Roses - Aiguamolls Empordà, Cross Gravel Roses – Cap de Creus, Gravel Roses – Albera, BTT Roses – Vilaüt, BTT Roses – Serra de Rodes, BTT Roses – Cap de Creus, Roses - Cap de Creus (carretera), Roses - Les Salines (carretera) i Roses Transfronterera (carretera).

D’aquesta manera, a través de la web www.visit.roses.cat (apartat Descobreix- Rutes en bicicleta), els usuaris accedeixen a una descripció de cada ruta (disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany), al mapa i a la corba de nivell de cada recorregut, així com a l’arxiu GPX per descarregar i introduir al seu dispositiu GPS.

Les nou rutes, a més, s’incorporaran en les properes setmanes a la web i a l’app Natura Local, on ja hi figuren activitats per visitar Roses, com rutes de senderisme, amb informació detallada sobre els punts d’interès que es troben al llarg de cada itinerari.