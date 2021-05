La Unió Esportiva Figueres ha obtingut un punt d’or, avui al vespre, al camp del Santfeliuenc CF (1-1) que li permet seguir en zona de permanència a Tercera. Una derrota a Les Grases l’hauria situat provisionalment en places de descens –amb un partit menys, contra l’Igualada- i l’empat el manté amb dos punts de coixí i amb el bonus del duel contra els igualadins. Un gol d’Angel Blanco al minut 93 ha neutralitzat l’1-0 del Santfeliuenc (61’) i deixa el Figueres havent sumat 11 de 18 punts en la fase per la permanència.

Sense Uri Ayala, Pol Gómez, Coto, Pol Tarrenchs ni Marc Bech, el Figueres necessitava no perdre a Sant Feliu de Llobregat per seguir en zona de permanència. El partit ha estat igualat i, a la primera part, l’ocasió més clara ha estat d’Ousman, que després d’un mal rebuig del porter ha vist com el seu xut el treia sota els pals un defensa. Abans del descans, Gabri Vidal ha demanat el canvi per lesió, deixant el seu lloc a Valverde. A la represa, després de dos avisos de Dani Gómez i d’Ivan Vidal, els locals s’han avançat amb un potent xut de Collado (61’). Els de Moisés Hurtado i Albert Moñino han tingut fe fins al final per rescatar el valuós punt i ha obtingut el premi al minut 93 quan Angel Blanco ha pescat una pilota solta al segon pal per situar les taules. Blanco, jugador de banda dreta que havia entrat al minut 74, va pujar al primer equip aquesta temporada procedent del juvenil i avui ha marcat el seu primer gol.

Albert Moñino, segon entrenador del Figueres, ha explicat al final del partit que “hem estat madurs en creure que es podia empatar i al final el gol ens dona molta vida, els jugadors s’ho mereixen. Tenim molt clar que ho tirarem endavant, però patirem segur”.

Amb aquest empat, el Figueres és 4t de la fase de la salvació amb 32 punts, dos més que el Santfeliuenc –primer equip que baixaria- i amb un partit pendent a Igualada. A la Unió li queden quatre partits per segellar la permanència (dos contra l’Igualada i amb la Pobla de Mafumet i el Montañesa).