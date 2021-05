Nascuda en una família de navegants, Nina Font Castells (Empuriabrava, 28 de desembre del 2001) va començar a dominar l’estel amb onze anys a La Rubina. Amb els anys, l’altempordanesa s’ha convertit en un dels referents mundials d’aquest esport i continua viatjant pel món amb la seva passió.

Parlem poc abans que marxi de viatge. Va a fer kitesurf?

Sí, vaig cap a Egipte a navegar, els meus amics són allà. Ens trobem a diferents llocs del món per entrenar, és bon lloc en aquesta època de l’any i una amiga té un club allà.

Havent de viatjar tant, aquest últim any deu haver estat més complicat, no?

La veritat és que sí, però quan ha estat possible hem continuat fent la nostra feina.

Hi ha competicions a la vista en aquests moments?

Alguna cosa, però no estan confirmades del tot. Tampoc estic gaire centrada en el tema competitiu, la veritat, l’he deixat una mica enrere aquest temps. El meu plan és navegar i poc més. La situació actual fa que no sapiguem ben bé si es faran les competicions fins a l’últim moment.

Competia en freestyle i racing. Alguna modalitat nova que estigui entrenant?

El freestyle ha estat la meva disciplina principal i el que m’ha portat fins a on soc ara. També vaig competir en el racing, ja que era la modalitat dels olímpics i m’hi vaig posar a veure què passava. Va sortir bé, al final. Però sempre he gaudit més sense pressió que no pas marcant-me només una disciplina. Amb l’entrada del kitesurf als Jocs Olímpics a partir del 2024, hi haurà la disciplina d’hydrofoil. L’he practicat des de sempre, però no m’hi he dedicat al cent per cent. Ho tinc present, però gaudeixo en general, que és el que compta.

Aquest any hi ha uns Jocs Olímpics i, el 2024, el kitesurf entra. Està comptant els dies per poder participar-hi, o encara queda massa lluny?

Crec que és un pas molt important pel kitesurf en general, tothom està molt content i amb ganes de veure com va. No cada dia entra un esport als Jocs Olímpics. Personalment, és una opció, ho tinc present i ja veurem. Ara m’atrauen més altres projectes, però no ho descarto, encara queden uns quants anys.

Deu ser especial això de navegar sobre l’aigua, no?

Ho dic a tothom, s’ha de provar. Animo la gent a saber de què va el kitesurf, és molt maco, sobretot aquí a la Costa Brava, que tenim bones condicions. És una sensació única, estàs tu sola al mig del mar, ets completament lliure i àgil.

La Rubina és on més entrena?

Normalment viatgem molt, perquè no hi tenim condicions tot l’any, però és on vaig començar i he progressat amb el pas dels anys. He nascut allà.

I què en pensa del que està passant amb l’espai de La Rubina últimament?

Penso que és com qualsevol altre esport, no es pot deixar enrere i se li han de donar la importància que té. Arriba molt turisme al poble i els nens de l’escola fan bo el kitesurf. Sincerament, penso que encara se li hauria de donar més importància. No fem mal a ningú, no necessitem gaire res, i és una referència a Catalunya.

Encara gaudeix igual del kitesurf que quan va començar amb onze anys?

Va per èpoques, com tot. A la vida hi ha moments que ho gaudeixes més i d’altres que no tant. Ara mateix, en tinc moltes ganes. La motivació hi és, ha reviscut i és maco que després de tants anys tingui aquestes ganes d’anar a la platja i entrenar. Puja i baixa en funció dels objectius, però no cal estressar-se. Quan hi ha la motivació bé, però, si no hi és, t’enfoques en altres coses.

Algun desig en especial per aquest estiu? Suposo que molt de vent.

Molt de vent per a tothom, bones condicions i que tothom pugui gaudir del kitesurf. Animo la gent del poble i a tothom en general que li donin una oportunitat a aquest esport, perquè val la pena per a les persones i per a l’activitat en si mateixa.