Després de la finalització de les fases regulars de les Lligues de tennis de taula, aquest proper cap de setmana es disputaran els play-offs que donaran accés a la fase d'ascens. Figueres serà la seu del play-off de Divisió d'Honor femenina amb la presència del Tramuntana de Figueres, que compte a les seves files com a tercet titular amb l'olímpica Gàlia Dvorak, l'actual campiona d'Espanya absoluta Claudia Caymel i la vigent campiona de Catalunya juvenil i sub-21 Jana Riera Molons. L'entitat que presideix Jaume Muntada és un dels clubs favorits per pujar a la Superdivisió. Aquest cap de setmana buscaran el bitllet per a la fase d'ascens que es jugarà el mes de juny a Antequera. També seran dissabte i diumenge a Figueres, el Suris Calella i el segon equip del Girbau Vic. Mentre, la Unió Esportiva Sant Cugat i el CTT Ripollet jugaran el play-out per aconseguir la permanència jugant-se a un partit la salvació. Els dos equips vallesans tenen opcions de mantenir la categoria.

I al play-off de Divisió d'Honor masculina hi haurà el CTT Olot-Gabinet Permar, l'Esparreguera i el Termotur Calella. Els tres equips catalans es desplaçaran a Alzira on l'equip local compte amb un equip que vol donar el salt a la categoria d'or del tennis de taula. D'altra banda, en el play-out de permanencia, es viurà un doble derbi català en una eliminatoria a partit únic per la permanència a la categoria de plata. A Sabadell, es veuran les cares el CN Sabadell i el Sosmatic Badalona i a Mataró, el Centre Natació Mataró i el Girbau Vic. Dos equips catalans salvaran la categoria i dos baixaran a Primera.