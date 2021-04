El traçat de Montmeló va servir ahir per presentar l'edició que en farà 31 del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. La prova es disputarà del 7 al 9 del proper mes de maig al Circuit de Barcelona-Catalunya de la localitat vallesana. Aquest any, tot i que es disputarà a porta tancada per la pandèmia, comptarà amb al·licients com la presència de Fernando Alonso (Alpine) i Carlos Sainz (Ferrari).