L'Spar Girona encarrila les renovacions de Labuckiene i Eldebrink

L'Spar Girona té ben encarrilades les renovacions de la pivot Giedre Labuckiene i de l'escorta Frida Eldebrink, dues de les jugadores de l'actual plantilla que més bones prestacions han ofert. Amb la temporada acabada després de caure dissabte a València en les semifinals de la Lliga, la feina a Fontajau ara s'acumula als despatxos, amb múltiples carpetes sobre la taula. La que fa referència a la confecció de la plantilla per a la propera temporada ja fa dies que s'està movent. De moment només tenen contracte Julia Reisingerova, Laia Flores i Julia Soler. Però ben aviat s'hi podrien unir Labuckiene i Eldebrink, amb qui el club hi compta, i que han estat molt receptives a la proposta de continuïtat.

Labuckiene (Giedre Paugbaite abans de casar-se amb l'expivot del Sant Josep Arnas Labuckas) va ser l'última peça que va incorporar l'Uni l'estiu passat, procedent del Lublin polonès. La jugadora lituana ha sigut un complement molt vàlid per a Julia Reisingerova. Aquesta temporada, ha firmat una mitjana de 5,9 punts i 4,2 rebots entre les diferents competicions FEB (Lliga, play-off i Copa de la Reina), i sobretot s'ha revelat com una excel·lent jugadora d'equip. De fet, el club podia haver trencat el contracte abans del 10 de desembre passat, però, satisfets pel seu rendiment, no van executar la clàusula i la van mantenir a la plantilla. És més, a l'Uni voldrien allargar el vincle un curs més, i que la pivot, que farà 31 anys al juliol, continués.

L'altra peça que es vol retenir, i amb qui la negociació també sembla ben encarada, és l'escorta sueca Frida Eldebrink, de 33 anys. Va arribar a Girona a l'estiu procedent del Botasspor Adana turc, tot i que tenia experiència a la Lliga Femenina espanyola després d'haver passat pel Rivas Ecópolis el curs 2013/14, i en grans clubs europeus com Bourges, Praga i Dynamo de Kursk, entre d'altres. Els seus números han sigut molt bons: 13,7 punts i 3,3 rebots entre Lliga i Copa. La internacional sueca també veu bé seguir un any més a Fontajau, i l'entesa es podria tancar en els propers dies.

Les renovacions d'aquestes dues jugadores són les que més ben encaminades té ara mateix el club, tot i que tampoc es descarta la continuïtat d'Elonu i Ferrari. Els casos de Laia Palau i María Araújo són una mica diferents. La base interessa, però després d'una temporada molt dura es prendrà uns dies per valorar el seu futur passat un estiu que la tindrà entretinguda, amb l'Europeu i els Jocs Olímpics. Si decideix seguir un any més en actiu (al setembre farà 42 anys), l'opció de seguir a Girona semblaria la principal. Araújo, per la seva banda, ha començat el procés de recuperació de la greu lesió que es va fer a primers de mes. Estava fent un gran any, en la seva segona temporada a l'Uni, i el club li presentarà una oferta de renovació. Ara bé, la pivot gallega no podrà reaparèixer fins a finals de 2021.

Mentre la confecció de la plantilla va seguint el seu curs, els directius de l'Spar Girona també estan analitzant l'aspecte econòmic, tant per tancar aquest any amb el menor dèficit possible, com per saber de quin pressupost es podrà disposar el curs que ve. Sobre la taula un altre punt important serà valorar amb Alfred Julbe els resultats esportius i decidir el futur de la banqueta.