Nadal regna a Barcelona amb un triomf èpic sobre Tsitsipas

Rafael Nadal va guanyar ahir el seu dotzè Trofeu Comte de Godó en vèncer en una èpica final al grec Stefanos Tsitsipas, per 6-4, 6-7 i 7-5, en tres hores i 39 minuts.

Nadal, que recupera el segon lloc de la classificació mundial, va desaprofitar dues boles de partit en el segon set després d'haver apuntat el primer, però en la vibrant tercera mànega va doblegar el cinquè del rànquing ATP, que venia de guanyar a Montecarlo i que va caure en la seva segona final a Barcelona contra el mallorquí, com ja va fer el 2018. No obstant això, el partit no va tenir res a veure amb el de fa tres anys i ahir Nadal va haver de suar de valent.