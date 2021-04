El Figueres perd en el descompte a la Pobla de Mafumet

La Unió Esportiva Figueres ha perdut avui (2-1) al camp del CF Pobla de Mafumet a la tercera jornada de la fase per la permanència a Tercera Divisió per un gol en el temps de descompte. Els figuerencs perdien 1-0 al descans, a la represa han reaccionat mitjançant Ivan Vidal i després de tenir opcions per capgirar el marcador han patit una derrota fatal en el minut 91. Tot i la derrota, el Figueres, que a mig partit ha canviat els golejadors Pepu Soler i Medina per lesió, surt momentàniament del descens per només un gol, gràcies a la derrota del Sants contra el Santfeliuenc (2-0).

Sense els lesionats Marc Bech, Pol Tarrenchs i Maureta, i amb l'absència per sanció de Jorge Torres, el Figueres volia allargar la imbatibilitat en la fase de salvació (victòria a Valls 0-3 i empat 0-0 amb el Santfeliuenc) en un camp on no hi havia perdut en cap de les seves últims sis visites (tres derrotes i tres empats). Un error defensiu en el minut 28 l'ha aprofitat Oscar Gómez per situar l'1-0 a favor dels tarragonins. Els de Moisés Hurtado i Albert Moñino ho havien intentat amb accions de Pepu Soler, Granero, Dani Gómez i Ivan Vidal, tot i que Andrés també havia intervingut en dues accions.

A la represa, el Figueres ha sortit més endollat, a la recerca de l'empat, i l'ha aconseguit (58') amb un bon cop de cap del reusenc Ivan Vidal després d'una gran centrada d'Ousman per la dreta. El gol ha animat als altempordanesos, que han fregat l'1-2 amb xuts de Treviño i Valverde. Quan la Unió estava a prop de marxar amb un punt positiu, un potent xut d'Argilaga des de fora de l'àrea en el minut 91 ho ha frustrat (2-1). L'equip també ha acabat lamentant les lesions dels golejadors Pepu Soler i Medina, que han demanat el canvi a mig partit.

Albert Moñino, segon entrenador figuerenc, ha explicat al final del partit que "és dur perdre així, marxem amb cara de tontos. Ha estat el millor partit de la fase de la salvació, generant joc i ocasions, però se'ns ha escapat per dues jugades aïllades".

Malgrat la derrota, els unionistes se situen en zona de permanència per només un gol i beneficiats per la derrota del Sants contra el Santfeliuenc (2-0). El proper partit del Figueres serà el diumenge 2 de maig a Vilatenim davant el CF Muntanyesa.