Un gol d'Elady de penal revifa la lluita per la permanència amb el triomf del Cartagena a Logronyo (0-1) que obligarà als de la Rioja a remar. Els visitants van imposar-se per un error del defensa Bobadilla, que va desivar la pilota amb la mà dins l'àrea. També és cert que el Cartagena va ser l'equip que més va buscar la victòria i el que més cops va xutar a porteria. La UD Logronyès, contemplativa per moments, no va tenir ocasions fins al final, buscant l'empat a la desesperada.