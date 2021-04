L'Espanyol, a un pas de l'ascens

Un hat-trick de Puado en només 14 minuts va sentenciar el partit de l'Espanyol ahir contra el Las Palmas (4-0). Embarba va posar la cirereta marcant el quart gol a l'inici de la segona part davant d'un rival trencat per totes bandes. Més encara amb l'expulsió de Lemos abans del descans per doble targeta groga (min. 40). A la represa els dos tècnic van aprofitar per fer canvis i refrescar els seus respectius equips. El ritme va disminuir,encara que Vargas Pedrosa van estar a prop d'ampliar l'avantatge al marcador en els últims compassos.

Amb aquesta victòria els de Vicente Moreno són encara més líders i tenen l'ascens a tocar quan falten sis jornades.