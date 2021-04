Els 10 últims minuts condemnen el Bordis a la pista del Màlaga

El Bordils tornava després de dues jornades sense competir a causa d'un positiu en la seva plantilla. I va tornar amb derrota, a la pista del Màlaga, el líder (20-16), en un partit on el conjunt de Pau Campos va jugar bé durant 45 minuts, però se'ls va acabar l'energia en el tram definitiu.

En línies generals, els blanc-i-verds van plantejar un partit molt seriós i que van començar dominant des del principi. Van començar tenint un avantatge de tres gols gràcies a un 1-4 inicial, una diferència que es mantenia en l'equador de la primera meitat (4-7). Els andalusos són un equip que fa pocs gols, però també en rep molt pocs. I així va ser la tònica d'un partit que al descans encara seguia dominant el conjunt gironí, tot i que per només un gol (9-10).

En la represa els de Campos van seguir portant la iniciativa i no deixaven que els locals poguessin posar-se per davant, tot i que van igualar el duel (13-13). S'entrava en l'últim quart d'hora amb dos amunt pel Bordils (13-15), però a partir d'aquí la tònica va canviar i als visitants se'ls va acabar l'energia. Van tenir molt més complicat acabar les jugades i també van cometre algunes errades en atac, cosa que va fer que el Màlaga fes un parcial de 5-0 (18-15) i posés els blanc-i-verds contra les cordes. No van poder reaccionar i els locals van tenir un final plàcid i van guanyar finalment de quatre gols (20-16).