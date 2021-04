El Girona rebutja la Superlliga al costat dels altres 38 clubs que no hi eren convidats

Els 39 clubs de La Lliga no convidats a formar part de la Superlliga van rebutjar ahir de forma unànime i contundent aquest format en la reunió convocada per l'organisme que presideix Javier Tebas. El Girona FC, que fins ara se n'havia mantingut al marge i no havia expressat la seva opinió, és un dels equips que consta en el comunicat de la LFP com els que subscriuen el manifest.

«Els clubs presents han rebutjat per unanimitat i enèrgicament els plans de creació d'aquesta competició. Tots els clubs creuen fermament en el mèrit esportiu com a únic criteri per poder classificar-se per a les competicions internacionals a través de les respectives lligues nacionals», van assenyalar en un comunicat. En l'escrit també asseguraven que «l'oposició mostrada de manera global durant els últims dies ha posat de manifest que una lliga europea tancada i elitista és inviable i no desitjada».

Laliga i els clubs signants, tots menys el Barça, el Reial Madrid i l'Atlètic, van agrair «el suport que han mostrat tots els organismes en aquesta setmana clau per al futur de el futbol». De la mateixa manera, Laliga va afirmar en el comunicat que «continuarà treballant amb les parts interessades, inclosos els grups d'aficionats, el govern, la UEFA, la RFEF, l'AFE i les lligues europees per protegir els millors interessos de el joc i demanar als clubs que segueixen involucrats en la competició proposta que cessin la seva participació immediatament».