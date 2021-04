Maverick Viñales i el "mosqueig" que l'ha fet marxar de Twitter

El pilot altempordanès Maverick Viñales s'ha acomiadat del Gran Premi de Portugal amb una enorme decepció, que encara li dura. I és que la polèmica que van protagonitzar ell i el seu cap d'equip Esteban García a costa del VAR de MotoGP es va traslladar a les xarxes socials i el de Yamaha, molt enfadat, ha acabat tancant el seu compte de Twitter.

Tot va començar quan el sistema electrònic que determina els límits de pista va deixar Maverick sense una volta ràpida a Q2 que li hauria valgut la primera fila de graella. Al final, al de Roses i Palau-saverdera li va tocar sortir des de la quarta filera i va acabar 11è a la carrera.

Estaban García va assegurar davant les càmeres de DAZN que el sistema electrònic no s'havia disparat i que havia estat un comissari qui havia pres la decisió. El portal motorsport.com es va fer ressò de la notícia i va confirmar que la decisió de cancel·lar la volta de Viñales sí que va ser en base al sistema electrònic que va detectar que havia trepitjat la zona verda.

Un comentarista de ràdio va arribar a dir que Maverick havia amenaçat Dorna, promotor del Mundial, amb abandonar el campionat, cosa que el propi pilot va desmentir amb rotunditat a les seves xarxes socials: "Inventant coses, qué m'he de queixar jo a Dorna si tots hem d'agrair-los el gran campionat que fan. Que em retiro? Jajajaja, d'aquí no marxo fins que no guanyi. I excuses, cap, jo dic la veritat en tot moment", va tuitejar el pilot.

A partir d'aquí, el debat amb els seus seguidors es va 'escalfar' fins al punt que Viñales va tancar el seu compte, en el qual té 369.934 seguidors. "Si us sembla que soc una persona falta, perfecte! I si algú es mereix la meva moto que la prengui, no tinc cap problema, sé on arribaré i costi el que costi", va llançar el de Yamaha. "I si algú té ganes de criticar-me que m'elimini del seu compte de Twitter, sinó eliminaré jo el meu compte, que no tinc cap mania en fer-ho. Gràcies a tothom que em dona suport, perquè realment ho agraeixo. Una abraçada!", concloïa l'altempordanès.