Aina Garcia: «El públic femení encara som minoria al camp del Girona»

Aina Garcia (Figueres, 2002) és estudiant del doble Grau d'Educació Infantil i Primària i ha estat escollida per ser la representant del Públic Femení del Fòrum Montilivi, un espai creat pel Girona FC que busca crear un pont entre els aficionats i el club. Com a membre del Fòrum Montilivi, té la possibilitat de fer arribar idees i propostes al club gironí per tal de, com afirma ella mateixa, «fer un Girona millor».

Per què va escollir presentar-se per ser representant del públic femení a les eleccions del Fòrum Montilivi?

Hi havia vuit categories, i és veritat que en podia representar diverses, com és el cas de la categoria «menors de 35 anys», ja que només en tinc 18 també en complia el requisit. Però em vaig decantar pel Públic Femení perquè aprofitant que soc una dona i que en els últims anys m'estic aficionant al futbol femení, vaig creure que era on podia donar el millor de mi. No obstant això, a la reunió se'ns va dir que tot és transversal, i tots podem donar idees d'altres categories diferents de la nostra.

Com es va sentir quan va saber que havia sigut escollida?

Va ser un moment molt bonic. Estava fent una videotrucada per un treball de la universitat, i em va trucar un número que no tenia registrat, i em van comunicar que havia estat escollida en la meva categoria. Em vaig emocionar molt, perquè és una nova experiència i crec que s'obre una nova etapa al Girona.

El dijous 15 d'abril es va fer la primera reunió del Fòrum Montilivi, com va anar?

A la reunió, hi érem els membres del fòrum i tres càrrecs, entre els quals el director general del Girona FC. Que hi hagi algú amb tant de pes dins el Girona ens assegura que les nostres demandes arriben, i això és un avantatge de ser un club petit.

Com se'ls poden fer arribar les demandes?

Ens reunirem com a mínim un cop al trimestre, i a la web del Girona FC hi haurà un apartat on la gent podrà omplir un formulari en què ens podrà demanar el que vulgui i nosaltres els respondrem dient si ja ho hem parlat o si es parlarà en la següent reunió. Uns dies abans de reunir-nos, enviarem aquestes propostes a l'encarregat perquè a la reunió pugui haver-hi algun responsable d'allò que s'està comentant i així donar una resposta tan acurada com sigui possible.

Què aportarà al Girona?

Una mirada jove, femenina i d'empoderament de la dona, perquè no només és millorar amb l'equip femení, sinó que també és el públic femení, perquè encara som minoria les que anem al camp respecte a la quantitat d'homes que hi van.

D'on li ve aquesta afició pel Girona FC?

Jo des de petita he vist futbol a casa, i aquest sentiment l'he tingut des de sempre. Tot i això, el Girona el segueixo des de fa relativament poc, des de les primeres fases d'ascens, però no vaig estar al camp fins que van pujar a primera divisió. Recordo, com si fos avui, quan amb el meu pare vam veure una campanya que portant una joguina et donaven una entrada per a un menor, i vam anar-hi. Des d'aquell moment, vaig veure que el Girona era un equip amb el qual em sentia molt còmoda i que m'agradava molt, i no només pel partit, sinó per l'ambient de la grada, i ja fa dues temporades que en soc abonada.

Com ha viscut aquest any que no s'ha pogut anar al camp?

És força trist. Fa poc vaig poder anar a veure el Girona femení contra el Saragossa, però no és el mateix, perquè érem pocs i separats. Quan les mesures ens ho han permès, he anat a esperar els jugadors abans i després dels partits.

Creu que cal reforçar i impulsar el femení del Girona?

I tant! Ho crec. I és un dels temes que fa dies que rumio per comentar a la pròxima reunió. És el mateix que una dona o un home juguin a futbol, i han de tenir les mateixes oportunitats i els mateixos drets. I no només impulsar, sinó fer conèixer aquest equip i que la gent com jo, que no hi havia anat abans, provocar-los aquesta curiositat que ara tinc. I de la mateixa manera que s'ha aconseguit que un nen no només digui que vol ser Messi, i digui que vol ser en Samu, crec que per acabar d'assolir aquest orgull gironí, cal que les nenes i noies que juguen a futbol vulguin ser qualsevol jugadora del Girona, i no només emmirallar-se amb els grans equips.

Quins són el seu jugador i la seva jugadora preferits?

L'Ainoa Díaz, per la gran parada que va fer en el partit contra el Saragossa. I el meu jugador preferit ja no juga al Girona, és l'Àlex Granell i en guardo un molt bon record, perquè vam establir un vincle d'amistat. I si t'hagués de dir algú d'ara, et diria en Jordi Calavera.

