Juanpe celebra contra el Saragossa el seu partit 150 de blanc-i-vermell

Juanpe està de celebració. I no és per menys, després d'un primer tram de temporada marcat per les lesions. Contra el Saragossa, el central canari va complir el seu 150è partit amb la samarreta del Girona. Uns números que podien haver arribat abans si els problemes a l'adductor i posteriorment la lesió al tendó d'Aquil·les no li haguessin fet la guitza. Enguany, Juanpe només ha pogut disputar vuit partits sota les ordres de Francisco -cinc de titular i quatre de suplent-. El canarí és una peça clau des que va arribar provinent del Granada l'estiu del 2016. La seva total recuperació ha de servir d'embranzida per a un Girona que encara el tram més important de la temporada amb l'objectiu d'acabar entre els sis primers i disputar un altre play-off d'ascens.