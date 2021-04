Donar «el màxim» per lligar aviat la permanència

A Melilla i dies després contra el Càceres va sortir creu. El vent no sempre bufa a favor. Ho ha comprovat el Bàsquet Girona, que ha dut els dos últims partits al límit i el resultat no l'ha acabat acompanyant. Dues desfetes consecutives sobre la botzina, amb marcadors molt ajustats. I un camí de quatre jornades més per recórrer amb l'objectiu clar i marcat. Confirmar la permanència el més aviat possible i un cop estigui lligada, intentar mantenir l'actual primera plaça del grup per la salvació, el que catapultaria l'equip al play-off per pujar a l'ACB. Però per somiar en cotes més elevades, primer cal confirmar la categoria. Diumenge al migdia, prova de foc a la pista de l'Ourense. La primera de les quatre finals. Està avisat el conjunt de Carles Marco, que ha encaixat dues garrotades seguides i no en vol rebre una de tercera.

«Visitem un rival que el coneixem bastant bé. Ens hi vam enfrontar no fa pas gaire. Ara ens tocarà a fora, el que ho farà més difícil. És un equip molt físic». En parla Pep Busquets. No s'amaga i admet que el que queda de fase «és complicadíssim». A banda de l'Ourense, i després d'una setmana per descansar i carregar les piles, el ruix final fa pujada. Toca visitar el Tizona de Burgos, rebre el Melilla i acabar aquesta part de la competició a la vista del Càceres, botxí aquesta darrera jornada. «Hem de donar el màxim de les nostres possibilitats i estar molt bé en defensa, perquè estic segur que l'atac sortirà sol».

El vallesà fa una mica d'autocrítica tot valorant les dues últimes derrotes. Confessa que l'equip no va estar del tot bé i va fiar-ho tot a la sort i l'efectivitat. La juguesca no va sortir com s'esperava. «Els anteriors dos o tres partits havíem estat molt encertats i estàvem jugant precisament a això. A dependre només del nostre encert. El que va passar contra el Càceres l'altre dia és que va tenir més ganes de guanyar el partit que no pas nosaltres. Es complicat dependre totalment de si la pilota entra o no. Aquest precisament va ser el factor que va acabar decantant la balança».

Tot i això, el Bàsquet Girona és encara primer amb un balanç de 8 victòries i 4 derrotes. Té dos triomfs de marge respecte el Levitec Osca (6-5), el sisè classificat i ara mateix el primer que perdria la categoria. Queden cinc jornades. Quatre pels gironins, tenint en compte que els tocarà descansar el cap de setmana vinent. Mitja feina està feta, però cal rematar-ho. La primera oportunitat per aplanar el camí, aquest diumenge a la pista d'un Ourense que és setè (6-4) però ve de guanyar amb certa comoditat davant d'un Canoe (70-90) ja descendit.