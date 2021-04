Els campions dels dos grups de la Primera RFEF pujaran a la Segona Divisió A

Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va oferir ahir una xerrada als clubs per explicar com funcionarà la Primera RFEF, competició que es posarà en marxa a partir de la temporada vinent. Ho farà amb un format renovat: dos grups de 20 equips cadascun. Aquesta categoria, que tindrà per tant 40 equips, se situarà just per sota de la Segona Divisió A i vindrà a substituir la fins ara coneguda com a Segona B, però reduint el nombre de participants. Tindrà per sota una altra divisió que s'estrenarà, la denominada Segona RFEF. En aquest cas, seran 15 grups de 18 equips.

Segons Rubiales, la Primera RFEF distribuirà els seus equips participants segons criteris geogràfics. El guanyador de cada grup pujarà directament a Segona A. Les altres dues places es decidiran en un play-off al qual hi tindran accés del segon al cinquè de cada grup. Allà, eliminatòries a partit únic. El descens serà per als equips classificats entre el setzè i el vintè lloc. A part de tot això, també es van posar al damunt de la taula els requisits econòmics o la venda dels drets audiovisials.