Novak Djokovic i Rafael Nadal van vèncer amb claredat en la seva estrena al Masters 1000 de Montecarlo, després d'estar dos mesos allunyats de les pistes, i ja estan classificats per als vuitens de final. Nadal va vèncer Federico Delbonis per 6-1 i 6-2, i el serbi es va desfer per la via ràpida de Jannik Sinner (6-4 i 6-2).