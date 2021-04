L'ambició del central navarrès veí de Caldes

Julen Monreal (UE Llagostera). Format al futbol navarrès i curtit al valencià, aquest defensa de 26 anys viu la seva primera experiència a Catalunya amb el Llagostera. Ho fa feliçment instal·lat a Caldes de Malavella, on és «d'allò més feliç».

Un dels punts forts aquesta temporada a Llagostera és l'eix de la defensa. El curs passat va suposar l'eclosió de Diego González i enguany el valencià ha vist com amb l'arribada de Julen Monreal el conjunt gironí presumia d'una parella de centrals de molts quirats a la categoria. Un mes després de patir una inoportuna i empipadora lesió al soli, Monreal va reaparèixer diumenge passat a Bunyol en el debut de l'equip a la segona fase contra el filial del Llevant (2-1). No va ser bon dia, perquè el Llagostera va perdre un partit en què havia fet mèrits per guanyar o, com a mínim, no perdre, i al final va sortir derrotat «inesperadament».

Va ser injust el resultat però també s'ha de dir que fa mal encaixar d'estratègia en un partit tan important, quan en tota la temporada no n'havíem rebut cap», reconeix Monreal. El central navarrès insta a passar pàgina i es queda amb «les bones sensacions» físiques després d'un mes aturat per culpa de la lesió. El pròxim repte serà dissabte (17.30) al Municipal contra La Nucia, un rival que coneix bé perquè hi va jugar el curs passat. «Ens toca guanyar a casa. Sabem de la importància de pujar perquè és bo per tothom. Bona part de les nostres opcions passen pel Municipal», destaca.

Format al CD Pamplona, un cop acabats els estudis de magisteri infantil, Monreal va decidir fer el pas d'aventurar-se a sortir de Navarra per continuar amb la seva carrera futbolística i fer realitat «el somni» de ser professional. Coneixia la Segona B de jugar-hi amb el Peña Sport i el Mutilvera fins que el 2017 va fer les maletes cap a Ontinyent i fa dos estius a La Nucia (19-20). El juliol passat va aterrar al Llagostera arran del fort interès d'Oriol Alsina per contractar-lo i enguany resideix a Caldes de Malavella, on s'ha adaptat a la perfecció. Des de Caldes, on és un veí més del poble, gaudeix de la primera experiència en unes terres que ja coneixia d'haver-hi estiuejat de petit (Platja d'Aro). «Estic molt i molt bé a Caldes. M'agrada la gent i la zona. És important estar a gust en un lloc per rendir bé», explica Monreal, que té contracte fins al 30 de juny. «Sempre signo un any. Si estic bé un en un lloc i estan contents, no hi haurà problemes. Quan s'acabi la temporada ja es veurà. De moment no n'hem parlat», detalla.

Monreal se sent còmode a Llagostera. La temporada està sent «fantàstica» amb la classificació per la fase d'ascens a 1a RFEF, la trajectòria a la Copa del Rei i la consecució del títol de la Copa RFEF. «Al principi, no baixar era l'objectiu de mínims. Després de la gran temporada que hem fet, veure'ns a dalt és l'objectiu que ens hem marcat i lluitarem fins al final per assolir-lo». La pròxima estació és La Nucia, el seu exequip. «Vaig estar-hi uns mesos molt a gust però amb la pandèmia no vaig poder gaudir-ne tant com hauria volgut», diu, mentre afegeix que «mantenen un bon bloc» entrenat pel veterà ex del Nàstic o de l'Albacete César Ferrando.