El Badajoz del gironí Corredera s'assegura jugar el «play-off» per pujar a Segona A

Ha canviat el format. És diferent, més rocambolesc. Però el premi és el mateix. Un premi gros, dels més llaminers que hi ha. Cada dia no es té la possibilitat de pujar a la Segona Divisió A i els clubs celebren, com a mínim, lluitar-ho fins al final. Amb la primavera des de fa unes setmanes en dansa, el temps de les promocions s'acosta. Hi serà el Badajoz. El primer equip que té una plaça assegurada al play-off d'ascens a la categoria d'argent. Allà hi juga un gironí. Àlex Corredera, de 24 anys i nascut a Sant Joan de les Abadesses, hi viu la seva segona temporada. Si a la primera va brillar amb llum pròpia, en el present ha multiplicat els seus números, tot aportant el seu granet de sorra en un equip que va com un coet. L'últim cap de setmana va certificar l'accés a la promoció i ho va fer davant 7.000 espectadors. Contra el Reial Madrid Castella, victòria (2-0). El pa de cada dia.

Perquè l'actual Badajoz és una màquina de guanyar. Lidera el grup 5C amb mà de ferro i és l'equip amb millors números de tota la categoria. Té 47 punts, més que cap altre. Ha guanyat 14 partits, n´ha empatat 5 i només n'ha perdut un: 1-0 a Mèrida. El seu coeficient ho diu tot: 2,35 punts per partit. Jugarà per pujar a Segona A. Això ho té assegurat. Allà hi serà Corredera, forjat a la base del Barça i actualment un dels pilars del conjunt que entrena Fernando Estévez. Duu 8 gols en 19 partits. L'estiu passat ja va sonar per reforçar la plantilla d'un Girona que encara li segueix la pista.