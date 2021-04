Zidane deixa fora Hazard però compta amb Valverde per jugar a Liverpool

L'uruguaià Fede Valverde va entrar a la llista de 21 convocats pel francès Zinedine Zidane per al partit de tornada de Lliga de Campions enfront del Liverpool de demà (21.00) en el qual el Reial Madrid defensarà el 3-1 reeixit en el matx d'anada de la setmana passada a Valdebebas. Tot i això, la participació del migcampista uruguaià serà dubte fins a darrera hora per culpa del cop que va patir contra el Barça dissabte passat. Precisament, contra els blaugranes es va lesionar Lucas Vázquez, que s'afegeix a la llista de baixes que formen Sergio Ramos, Carvajal, Varane i Hazard. El mitjapunta belga ja té l'alta mèdica i s'entrena des de fa una setmana amb els seus companys però no té bones sensacions i Zidane s'ha estimat més no forçar-lo per por d'una altra recaiguda.

A la llista per viatjar a terres angleses, Zidane hi ha inclòs quatre joves del planter: el porter Altube, el defensa Chust i els migcampistes Marvin i Arribas.