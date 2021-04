El Rugbi Club Alt Empordà espera tornar aviat a la melé competitiva

Si hi ha un esport col·lectiu de contacte constant, aquest és el rugbi. Per aquest sol fet, ha estat un dels que ha patit més els efectes de la pandèmia i les seves restriccions. Les persones que el practiquen han estat les primeres de variar els seus hàbits esportius, amb evident prudència, i esperen «que tot plegat s'acabi d'una vegada, per a poder-nos trobar com cal, com fem en el rugbi, amb empenta i molta esportivitat». Qui així parla és un veterà d'aquest esport, Josep Maria Compte, president del Rugbi Club Alt Empordà.

L'entitat es va fundar el 2014 i va començar a entrenar i competir a les instal·lacions municipals de Navata fins que, el 2018, van canviar d'emplaçament per aterrar en els camps del costat de l'aeròdrom d'Empuriabrava. «Venir aquí va ser un encert, tenim una gran entesa amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Des d'un primer moment, es va veure que podríem progressar i anar creixent com a club», explica.

I va ser així. A l'equip masculí dels Gripaus, s'hi va afegir un grup de noies que, amb el nom de les Valquiries, van començar a defensar els colors del Rugbi Club. «Anàvem bé fins que va arribar la pandèmia –afegeix Compte– i, com ha passat en altres esports, ens ho va espatllar tot». Poc abans d'aquest mal pas, el club havia arribat a celebrar una festa pletòrica del rugbi empordanès, el juliol del 2019, i tot feia pensar que aquest esport guanyaria terreny amb poc temps.

«Ara ens hem de conformar amb alguns entrenaments quan podem. Hem de mirar de reprendre el vol, però el retorn al confinament comarcal ens frena de nou, hem de ser prudents i esperar que passi tot. Un parell de companys de Castelló volien tirar endavant un casal al mes de juny, però ja veurem...», diu Josep Maria Compte.

Ell va ser jugador i un dels impulsors del RAF figuerenc, el club que va jugar a l'antic Estadi de les Pedreres –ara Albert Gurt–, als anys vuitanta. D'aquell temps recorda que «ja aleshores ens van oferir la possibilitat de venir a jugar a Empuriabrava i ho hauríem d'haver acceptat, perquè segurament les coses ens haurien anat millor i el rugbi empordanès tindria més força».