La nostàlgia de 100 anys amb els colors de l'Agullana

El Club Esportiu Agullana celebra el centenari de la seva fundació fent un recorregut a la seva història. La pràctica del futbol a Agullana es va iniciar cap a l'any 1917, però no va ser fins al 1920 que es va crear el Centre d'Esports d'Agullana, de la mà de Joan Gich Romañach i Jaume Pujulà Cardoner, pioners d'aquest esport. Inicialment es va practicar el futbol al Prat d'Egna, després en un camp del mas de Can Daniel, posteriorment a l'Era d'en Serra, a tocar del que seria l'actual camp de La Sella, inaugurat el 1933 i municipalitzat el 1940.

El club compta en l'actualitat amb el seu equip a la Quarta Catalana, però per arribar fins aquí han passat vivències i anècdotes que s'han recollit en una exposició. Una selecció d'objectes, fotografies i documents històrics reflecteixen un segle de vida, des que l'entitat esportiva es va inaugurar el 1920 i fins avui. L'Ajuntament d'Agullana ha acollit aquesta mostra, per la qual han passat visitants de tota la comarca per conèixer més a fons la història del club esportiu.

Tot i que l'aniversari es va celebrar l'abril del 2020, en ple estat d'alarma, el CE Agullana ha aprofitat la Setmana Santa per exposar tots aquests objectes i documentació en ordre. L'exposició s'ha estructurat a partir d'onze panells, ordenats cronològicament per narrar la història del club a partir d'objectes com fotos, programes de partits de futbol, documents significatius, cartes històriques o, fins i tot, copes aconseguides per equips o jugadors del club.

Un dels organitzadors, Pere Rigall, explica que, per exemple, «hi ha una vitrina internacional, que conté fotos i objectes de partits jugats contra equips estrangers». Rigall també destaca «la vitrina dels campions, amb tres copes aconseguides pel club durant les temporades 1990-1991, 2000-2001 i 2004-2005».

Aquest representant de l'organització del centenari del club de futbol agullanenc ha valorat l'acollida de l'exposició molt positivament i ha afirmat que «hi ha previsió de tornar a muntar una exposició durant les festes d'agost del poble, per a aquelles persones que se l'hagin perdut ara».