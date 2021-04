L'Uni haurà d'esperar fins divendres per saber el seu rival a les semifinals

L'Spar Girona haurà d'esperar encara fins divendres al vespre per saber quin serà el seu rival a les semifinals de la Lliga Femenina Endesa que arrenquen el proper dimecres 21 d'abril. Ahir la FEB va confirmar que el partit de tornada de l'eliminatòria de quarts entre el València i l'Ensino Lugo es jugarà aquest dia 16 a les 17 h a la Fonteta, amb avantatge per a l'equip valencià, flamant campió de l'Eurocup, d'onze punts (58-69 a Lugo). La cita continental del València havia impedit que el duel, que havia quedat ajornat per la sospita d'un positiu per covid a l'equip gallec, s'hagués pogut jugar abans.

Si el semifinalista acaba sent el València, es reeditarà la final de Copa que es va endur l'Uni el mes de març. Les gironines, però, tindrien el factor pista en contra, i jugarien el primer partit a Fontajau el dimecres 21 d'abril, i la tornada a la Font de Sant Lluís el dissabte 24. Tots dos partits estan programats a petició de Teledeporte per a les 21 h, una decisió controvertida perquè a la pràctica equivaldria a no poder tenir públic a Fontajau perquè el toc de queda només permetria als espectadors seguir el partit fins al descans. El club gironí intentarà avançar l'horari per poder tenir l'afició al costat ara que el Procicat permet, almenys, un miler de persones en recintes tancats. Si l'Ensino donés la sorpresa, el factor pista seria per a l'equip d'Alfred Julbe i, per tant, dimecres aniria a Lugo i el dissabte 24 podria resoldre l'eliminatòria a casa.

Tot esperant rival, i pendents del València-Ensino de divendres, l'Spar Girona torna avui als entrenaments. Ho farà amb una sessió a Platja d'Aro de 10 a 12 del matí. Les jugadores s'exercitaran fins dissabte, amb la particularitat que el de divendres també serà fora de Girona, en aquest cas, a Argentona.

Les semifinals de la Lliga Femenina Endesa arrencaran el dimecres 21 amb l'eliminatòria entre l'Uni i el València o l'Ensino. L'endemà hi haurà el duel d'anada entre Gernika i Avenida, que es resoldrà el diumenge 25. Si el cap de setmana passat qui tenia compromís europeu era el València, en el proper qui buscarà la glòria continental serà el Perfumerías Avenida. Divendres juguen semifinals de l'Eurolliga contra el Sopron en busca d'una final de diumenge on es trobarien Fenerbahçe o Ekaterinburg.