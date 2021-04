A les portes per classificar-se per la fase per tenir la possibilitar de jugar la Segona RFEF. Per la mínima (1-0), i contra un rival directe com el Vilassar, el Peralada va caure per acabar disputant la promoció per no baixar a Primera Catalana. Avui (12.00 h), els homes d'Albert Carbó, després d'acabar la fase regular amb 25 punts, enceten el segon tram del curs visitant una Montañesa que té 12 punts. Carbó tindrà les baixes de Salim i Buba.