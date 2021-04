Un pas definitiu cap als Jocs

La parella formada pel banyolí Manel Balastegui i el seu nou company, el gallec Caetano Horta, tindrà el bitllet assegurat per competir als Jocs de Tòquio aquest estiu si avui acaben entre els dos primers a la final B de l'Europeu de Varese. Ahir el seu doble skull va acabar quart en la semifinal, quedant fora de la final A en benefici del bot txec per només tres dècimes de diferència. Els representants de l'equip espanyol van anar bona part de la regata tercers, però es van acabar veient superats «per una parella molt més consolidada i experta, tot i que el rendiment que estan donant en Manel i en Caetano és molt bo», apuntava el tècnic Carles Grabulosa.

Balastegui i Horta es presenten a la final B amb el millor temps de tots els que hi competiran (6:27.44), «però les regates s'han de fer i això ara tampoc vol dir res». Cal tenir en compte que tots dos remen junts tot just des de fa un mes. Balastegui, amb el seu antic company Rodrigo Conde, van classificar l'agost de 2019, al Mundial, el doble skull pels Jocs. La pandèmia ho va acabar trastocant tot. La cita olímpica es va acabar traslladant a aquest estiu i els problemes de pes de Conde van acabar-lo fent canviar de categoria. Carles Grabulosa recorda que aleshores, des de la Federació «vam fer unes proves internes per trobar el millor skifista que pogués remar amb en Manel, i per poc, el més ràpid va ser en Caetano». La nova parella de Balastegui és molt jove, tot just té 18 anys, i en només tres setmanes, han protagonitzat unaràpida adaptació. «El primer objectiu és crèixer com a equip, però la realitat també diu que si queden entre els 8 primers de l'Europeu, i això passaria per ser entre els dos millors avui a la final B, ells tindran assegurat el bitllet per anar als Jocs», afirma Grabulosa. Si els resultats avui no són bons «es faria un altre procés de selecció». Espanya té garantida la presència als Jocs en doble skull i ara falta posar-hi els noms. En principi Balastegui ho té tot de cara, si manté els resultats, i el que restaria pendent seria trobar-li un nou company. Que serà Horta, en funció del què passi avui a Itàlia.

Al campionat d'Europa el CN Banyoles hi té dos representants més, que també tenen opcions d'anar als Jocs. És difícil, «però si es combinessin tots els factors, podríem tenir-hi tres remers», deia el tècnic Grabulosa. Jordi Jofre, per exemple, en skiff individual, també competirà avui en la final B. Ahir va ser quart a les semifinals després d'haver anat fins el primer quilòmetre entre el primer i el segon lloc. Aleix Garcia, que ara rema amb Rodrigo Conde a doble skull obert de pes, optarà a acabar entre els llocs 13 i 19. Tant Jordi Jofre com Aleix Garcia hauran d'aconseguir el seu bitllet olímpic en la repesca que es farà a Lucerna el mes que ve.