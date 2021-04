Domini francès en la Cutty Sark de Palamós

El francès Theo de Ramecourt va oferir tot un recital a la Cutty Sark FKSS de Palamós. El número tres del món en l'especialitat de la Formula Kite no va donar ahircap opció a la resta de la flota i va guanyar set de les nou mànegues disputades amb unes condicions increïbles de vent i onades a la badia de Palamós. La regata es va celebrar amb la col·laboració del Club Nàutic Costa Brava & Vela Palamós. Per darrere del gal van tancar el podi el rus Denis Taradin i el polonès Maks Zakowski. El millor espanyol classificat va ser el valencià Alejandro Climent, que va acabar en la setena plaça de la general. En la categoria femenina la vencedora va ser la francesa Poema Newland per davant de Gisela Pulido i de la polonesa Nina Arcisz. Després de dues proves, la classificació general la lidera el rus Denis Taradin en categoria masculina i Damasiewicz en femenina.