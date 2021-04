Cop a la taula del Girona B a Vilafranca per alimentar l'ascens a Segona RFEF

Primer partit i primera victòria del Girona B a la Fase d'Ascens a Segona RFEF. En un partit, on els gironins van haver d'adaptar-se a un terreny de joc més reduït que el de Riudarenes, els homes d'Àxel Vizuete van superar un Vilafranca que no havia perdut cap partit a casa a la Lliga regular gràcies a la diana de Gonpi i al doblet de Pau Resta. Els tres punts, que són vitals per començar amb bon peu la fase d'ascens a Segona RFEF, situa els gironins segons amb 40 punts. Els mateixos que Cerdanyola, que té un partit menys, i Vilafranca.

La temporada regular que ha realitzat el Girona B ha estat impecable. Novells a la categoria després d'ascendre des de la Primera Catalana, els homes d'Àxel Vizuete van tancar el grup 3-B de Tercera en segona posició amb 37 punts. Uns números envejables. Ara, això queda enrere i sobretot ha de quedar enrere. La segona fase del curs és un altre món; i els blanc-i-vermells breguen per situar el seu nom entre els equips que disputaran la nova Segona RFEF la temporada vinent. Per tant, toca picar molta pedra i enfrontar-se contra els millors de la categoria.

El primer escull en el segon tram del curs era el Vilafranca a domicili. Un escenari complex, ja que els del Penedès no havien perdut cap partit en el seu reduït terreny de joc i havien finit la Lliga en segona posició, també. No obstant, el cúmul d'esdeveniments que feien el partit d'un duel igualat, Gonpi va avançar els seus al minut 20. A partir d'aquí, i amb l'adaptació a un camp que distava molt del de Riudarenes, els joves gironins es van fer amos i senyors del partit. Abans de la mitja part, Pau Resta veia porta per tancar la primera parti amb el 0-2 reflectinc el marcador. Era el primer dels dos gols del central que va ser el protagonista del duel. El de la sentència va arribar al minut 58. Els tres punts permeten als gironins ser segons provisionals amb 40 punts a l'espera del Cerdanyola, que és tercer, i juga avui contra el Terrassa.