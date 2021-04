Càstig sever per al Llagostera

Dues badades defensives van ser el detonant de la primera derrota del Llagostera en la segona meitat del campionat, camí de l'ascens a la Primera RFEF. A la Ciutat Esportiva del Llevant, derrota. No val desconnectar ni un sol moment en aquest nou tram de temporada perquè ha arribat l'hora de la veritat. I els llagosterencs ho van fer per partida doble. Primer, per encaixar l'1-0 al 68, contrarestat en cinc minuts per Sergio Cortés per posar l'empat; i a ben poc pel xiulet final, en un servei de cantonada, Ferni va acabar amb les esperances de victòria dels blaugranes -ahir de rosa- d'endur-se els tres punts del primer pas cap a l'anhelat canvi de categoria a l'alça.

Una setmana tard, però per fi ha arribat el moment de la veritat. Primer partit del Llagostera en el segon tram del curs on lluitarà per una plaça a la nova Primera RFEF, si acaba entre els dos primers classificats, o a la Segona RFEF si no ho aconsegueix. Després d'una notable temporada regular on s'ha vençut a equips com el Barça B o Nàstic, l'equip s'ha de centrar al cent per cent i oblidar el passat. I sobretot no cometre errors que puguin penalitzar. Ahir en la visita a la Ciutat Esportiva de Bunyol per jugar contra l'Atlètic Llevant -cuer i arribant al duel amb una derrota contra el Cornellà-, el Llagostera va estar bé, fins i tot va dominar més que el rival; però va ser castigat per dos moments de desconnexió. El primer, en el minut 68 quan el local Cantero va superar Marcos de cap. Per sort, Sergio Cortés, que s'està convertint en la pedra angular a nivell ofensiu del Llagostera, va empatar cinc minuts més tard. El gol si el fa ell no pot ser de qualsevol manera: va retallar un defensor rival i va col·locar la pilota a l'escaire de Picón.

Empatar era el més difícil, però es va aconseguir amb relativa facilitat. Ara calia aprendre la lliçó del primer gol i intentar no concedir cap mena d'ocasió al rival. Però quan semblava que el repartiment de punts seria definitiu, el filial granota va vessar una gerra d'aigua freda. Restaven cinc minuts i als locals se'ls va concedir un servei de cantonada que va ser rematat per Ferni, que va aprofitar una altra badada en tasques defensives del Llagostera per sentenciar un partit fragmentat en dues parts molt diferenciades. En la primera, i potser pel temor de no donar un pas en fals, l'igualtat va ponderar. De fet, d'ocasions en van haver ben poques: Sascha ho va intentar i Marcos Pérez va intervenir en un xut de Granados. A la segona, tot el contrari. El gol treua el cap per l'horitzó: un altre cop el 9 blaugrana, en va tenir dues; tot i que la més clara va ser per part local quan es va estavellar la pilota al travesser.

Sergio León, de visita

L'imatge destacada del partit la va protagonitzar Sergio León. L'actual davanter de la primera plantilla del Llevant va aprofitar per visitar els seus excompany. L'andalús va vestir la samarreta del Llagostera el curs 2014-15 on va coincidir amb Pitu o Aimar després d'arribar cedit de l'Elx.