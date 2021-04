En la fase per no baixar a Primera Catalana, com el Figueres i el Peralada, també es troba el Banyoles de Kiku Parcerisas. En novena posició i amb 15 punts, enceten avui (12.00 h) la segona fase en el camp del líder, la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ocupen la primera posició amb 26 punts i 20 partits jugats.