El Banyoles mereix més en la derrota a la Pobla de Mafumet

Li tocarà remar a contracorrent al Banyoles en la fase per la permanència a la Tercera RFEF. Els de Kiku Parcerisas es compliquen després de perdre ahir al camp del Pobla de Mafumet (2-1). I això que els banyolins van avançar-se al minut 20 amb un gol d'Èric Pimentel. Va ser insuficient perquè els locals van remuntar amb un doblet d'Oribe.

El Banyoles va mostrar-se atrevit de seguida. Trepitjant l'àrea rival i generant ocasions de perill. El premi no va trigar en arribar. Pime va obir la llauna per donar embranzida als seus, mentre la Pobla de Mafumet no aconseguia arribar amb claretat a l'àrea. L'única manera va ser quan Oribe va sorprendre Bartrina amb un xut llunyà (m. 35). Amb l'empat al marcador, els dos equips van buscar la victòria al segon temps. Un error en defensa va condemnar els de Parcerisas amb el segon gol d'Oribe.