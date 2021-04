Balastegui confirma els seus primers Jocs amb una victòria a l'Europeu

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 s'han fet esperar més del previst, però les ganes són les mateixes. A falta que la Federació ho faci oficial, el lladonenc Manel Balastegui va confirmar ahir el bitllet per als seus primers Jocs al costat del seu company, Caetano Horta, després de guanyar la final B en el doble skull lleuger de l'Europeu de Varese (Itàlia). El palista del CN Banyoles i Horta van fer bo el millor temps de sortida firmant una marca de 6:31.07 per superar els representants de Dinamarca, Rússia, França i Grècia. Necessitaven quedar entre els vuit millors d'Europa i van complir l'objectiu amb la setena posició final.

«Ha sigut un any complicat. Teníem clar que el bot estava classificat, però faltava saber quins esportistes estaven més en forma per representar Espanya als Jocs. Hem viscut aquest procés amb tensió perquè no hi havia la plaça definitiva, però un cop aconseguit ens centrarem a treballar. Tenim la tranquil·litat i la certesa que competirem», explica el tècnic Carles Grabulosa. I és que no va ser fàcil per ningú, encara menys per Balastegui, pair l'ajornament dels Jocs quan ja els tenien a tocar.

Grabulosa fa una valoració més que «positiva» de l'Europeu. Sobretot, tenint en compte que la parella Balastegui-Horta és de les més joves i que «fa només tres setmanes que remen junts». «A banda de la posició, el rendiment és excel·lent. Porten molt pocs quilòmetres i estan competint contra equips que porten anys junts i que fins i tot han complert tot el cicle olímpic des de Río fins a Tòquio», explica.

Balastegui i Horta van imposar-se al bot «consolidat» de la República Txeca, que ahir va ser quart a la final. «Aprofitarem al màxim cada palada que ens queda fins als Jocs», diu Grabulosa. El proper repte serà la primera Copa del Món a finals de mes.