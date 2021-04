Un clàssic que pot valer mitja Lliga

El gran clàssic del futbol espanyol deixarà aquesta nit un nou líder en la classificació de La Lliga Santander i una bona dosi de pressió per a l'Atlètic de Madrid, després de la cita entre un Reial Madrid crescut per la imatge oferta contra el Liverpool (3-1) i un Barça amb el factor físic dal seu favor i que vola en el torneig domèstic.

Al final de la primera volta era complicat explicar que del clàssic d'abril en sortiria un nou líder. Ningú al Madrid i Barça ho podien imaginar per la distància d'un Atlètic de Madrid crescut. La caiguda de l'equip de Diego Simeone i el retorn a la regularitat de dos grans que sempre tornen, presenten un partit amb tots els al·licients en un nou escenari.

Dues ratxes enfrontades. Dotze partits sense perdre de l'equip de Zinedine Zidane, recuperant força amb 30 gols a favor i seguretat amb tan sols set en contra. Una remuntada espectacular dels de Ronald Koeman, amb tretze victòries en les catorze últimes jornades. Nou triomfs consecutius lluny del Camp Nou. El Barça aterra a Madrid amb l'objectiu ferm d'assaltar el lideratge. I això que no fa tant era un equip a la deriva. La situació institucional, sense president des d'octubre i amb una crisi econòmica galopant, tenia un reflex en la situació de l'equip, que no acaba d'aixecar el vol. De fet, va arribar a estar dotze punts per sota de l'Atlètic de Madrid (26-14) a principis de desembre després de la seva derrota a Cadis.

Però a poc a poc, Koeman ha trobat la tecla. Amb tres centrals i dos carrilers, el seu equip va anar creixent. Va aparèixer Dembélé, Messi sempre hi ha estat, De Jong ha estat un jugador diferencial i fins i tot Busquets era un altre. El Barça des d'aquell partit a Cadis no ha tornat a perdre i en els últims 19, ha aconseguit 51 punts de 57 possibles; l'Atlètic, 40. Per això el partit és decisori. Si els de Koeman no surten derrotats de Valdevebas, el Barcelona haurà fet un pas de gegant quan queden nou partits per al final del campionat.

El tècnic holandès està pendent de Piqué i Sergi Roberto, que ja tenen l'alta mèdica i de si decideix alinear a Araujo, dos jugadors que obligarien a fer una sacsejada a l'onze, ja que si juga qualsevol dels dos; De Jong passaria a actuar en la medul·lar. I com a conseqüència d'aquest canvi de fitxes, qui podria quedar-se fora seria Griezmann.

Al duel que sempre marca al guanyador i el perdedor, més encara en un moment clau de la temporada, arriba el Madrid llançat anímicament després de la imatge mostrada a la Lliga de Campions. El 3-1 al Liverpool, la unió per superar les baixes defensives de Ramos, Carvajal i Varane, el partit somiat de Vinicius, els gols d'Asensio en els seus quatre últims partits. És un factor que provoca que Zidane mediti introduir novetats o mantenir el que tan bé va funcionar a la Champions. La imatge imponent de Militao, el poder del centre del camp amb tres pilars intocables, la línia golejadora de Benzema amb gols en les sis últimes jornades de Lliga i el repte de tornar a marcar en un clàssic quasi quatre anys després. Els canvis passarien pel retorn a un sistema amb tres centrals, on Mendy passaria al carril i Marcelo a l'eix. Hazard continua fora millorant el seu físic i Valverde, clau en el triomf del Camp Nou en la primera volta (1-3), també compta amb opcions d'entrar a l'equip si Zidane decideix posar múscul i renovar energia a la medul·lar.

L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admetia ahir que per derrotar el Madrid en el Clàssic l'equip necessitarà «el millor Messi», però també la seva millor versió com a col·lectiu. «Tant de bo, Leo sigui decisiu per a nosaltres. Necessitem el millor Messi, però també el millor Barça», declarava abans de revelar en què incidirà amb els seus jugadors abans del matx: «Hem de ser nosaltres mateixos i no tornar-nos bojos perquè ens enfrontem al Madrid».

El preparador neerlandès va reconèixer, això sí, que «un Clàssic és un partit diferent als altres», i va subratllatr també que aquest arriba en un bon moment per a tots dos equips. «Nosaltres estem lluitant per guanyar la Lliga després d'una molt bona ratxa i el Madrid és el Madrid. Ha tingut massa crítiques, però està aquí i té jugadors impressionants», va destacar. Tot i això, Koeman va apuntar que el resultat d'avui «no serà decisiu, perquè encara quedaran molts partits», tot i que sí que és veritat que «el moment és important» i a l'equip que guanyi «donarà moral per continuar lluitant pel títol.

Koeman va restar importància a la designació de Gil Manzano com a substitut ahir al migdia del lesionat Mateu Lahoz, apuntant que «a vegades es parla massa dels àrbitres» i que «tots són honestos i xiulen el que veuen».

Per la seva banda, Zinedine Zidane va ressaltr el «bon moment» que travessa el seu equip, amb una ratxa de dotze partits sense perdre en un moment clau en Lliga i Champions. «Volem continuar amb el que estem fent. Falta molt i estem vius en les dues competicions. «Sabem que tindrem un partit complicat, d'una exigència màxima però estem preparats», deia. «Són tres punts iguals que els de l'Eibar o el Cadis. La repercussió no és la mateixa,però el partit són tres punts i intentarem guanyar», afegia Zidane que confia que Messi i Ramos disputin molts més clàssics.