Ajornat el Zamora-Bordils i el Sarrià visita Màlaga

Quedarà un pèl coixa la representació gironina d'aquest cap de setmana a la Divisió d'Honor Plata d'handbol. Falla una de les dues potes. La pandèmia hi té molt a veure. Només jugarà el Sarrià, que afronta un difícil desplaçament a Màlaga. No ho farà el Bordils, que havia de visitar Zamora però s'ha hagut de quedar a casa. El coronavirus, de nou pel mig.

El conjunt de Pau Campos ha detectat un cas positiu entre els integrants de la seva plantilla. S'ha posat en marxa tot el protocol pertinent, informant a la federació. El Zamora-Bordils, per tant, quedava aplaçat. L'afectat es troba bé, aïllat al seu domicili, però l'equip ha quedat en quarentena. Aquesta jornada li tocarà descansar. L'aturada arriba just després de sumar una important victòria el cap de setmana passat a Madrid. Un i altre equip s'han de posar d'acord per trobar una nova data. El Bordils ha proposat jugar el primer de maig i espera una confirmació oficial.

Sí que juga el Sarrià. Sisè amb 10 punts, pot escalar posicions sumant i esperant al mateix temps que Ikasa Madrid (10) i Teucro (11) no facin els deures. Això sí, afronta una veritable prova de foc l'equip de Salva Puig. Visita aquesta tarda (19.30 h) el pavelló del Màlaga, líder d'aquest grup pel descens. El Sarrià no guanya des de finals de febrer i s'enfronta a un rival que ha guanyat els tres partits d'aquest segon tram de calendari.