Vinicius encarrila el bitllet per a un Madrid que deixa escapar viu el Liverpool

El Reial Madrid es va imposar ahir a la nit per 3-1 al Liverpool en un partit d'anada a l'estadi Alfredo di Stéfano en el qual va mostrar la seva millor versió i va neutralitzar un conjunt anglès que només va xutar una vegada a porteria, per les sis del conjunt blanc. L'alemany Toni Kroos va agafar la maneta del partit en la primera meitat i amb dues respectives passades llargues a l'esquena de la defensa va originar les dues dianes. La primera, del brasiler Vinicius Júnior en el min.27 i la segona, de Marco Asensio, que està en ratxa golejadora, en el min. 36 aprofitant un mal rebuig d'Alexander-Arnold. El Liverpool va intentar reaccionar després de la mitja part i es va ficar en l'eliminatòria gràcies al seu primer llançament a porteria, de Salah (min. 50). Tanmateix, no hi va haver reacció anglesa perquè Vinicius va posar el 3-1 definitiu aprofitant la passivitat defensiva dels anglesos en un servei de banda (min. 65).

El 3-1 suposa gairebé posar un peu i mig a les semifinals d'una competició que li prova a un Madrid que es troba amb opcions ben reals d'aspirar al títol continental i, també, de la Lliga.

Per la seva banda, el City anirà a Dortmund amb una renda mínima gràcies a un gol en l'afegit de Phil Foden.