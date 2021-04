El Tennis Taula de Bàscara es manté en plena forma i amb il·lusions renovades

El tennis taula a Bàscara continua com una de les principals propostes esportives de la zona. Amb gairebé una cinquantena de jugadores i jugadors, l'entitat presidida per Oriol Hurtós manté viu aquest esport gràcies a la participació dels nens i nenes dels pobles veïns, unes instal·lacions adequades, l'ajuda de l'Ajuntament i el suport constant de pares i mares. Tot i el context de pandèmia i les dificultats de la situació actual, el club no ha perdut pistonada respecte al mes de març del 2020, al contrari. La renovada junta ha agafat les regnes del club després de tota una vida creixent esportivament al cor del tennis taula bascarenc.

«Van passar els anys, vam començar a entrenar, després ens anàvem posicionant fins que ens vam quedar nosaltres amb l'ajuda dels pares. Llavors vam renovar junta i ens hi vam posar sobre el paper», explica Helena Colinas, vicepresidenta del club i, alhora, compatibilitzant el mateix càrrec a la Federació Catalana de Tennis Taula, a més de jugadora del primer equip i entrenadora de la base. Precisament, el planter és un dels valors a tenir en compte al pavelló de Bàscara. «Des de fa molts anys, tenim un planter molt maco de jugadors del poble i rodalia. Fem xerrades a l'escola i activitats per animar a tothom a jugar», comenta.

En total, el club compta amb sis equips: els dos sèniors que competeixen en el panorama nacional, tres repartits en categories gironines i els veterans. A més, esportivament, l'ambició i les il·lusions renovades per aquest 2021 auguren un futur prometedor per als equips capdavanters, amb la intenció de seguir formant jugadores i jugadors de la casa per escalar categories. Tanmateix, l'aposta per aconseguir aquests ascensos és ferma, com demostra la incorporació de la gallega Laura Fernández per intentar l'ascens a Divisió d'Honor del femení en el retorn a les competicions que s'ha celebrat fa relativament poc. «Ho vam viure amb molts nervis. És complicat tornar a començar amb la incertesa de saber si se celebra o no un partit o una competició a una setmana visat. Però intentem estar bé i preparats per afrontar el calendari», argumenta Colinas, també jugadora del sènior femení.

Mantenir la il·lusió

Més enllà de la inestabilitat de la situació, des del club han intentat mantenir i potenciar els objectius que formen el full de ruta de la rejovenida junta directiva. «Vam intentar que els entrenaments fossin dinàmics i divertits per evitar la frustració. Competicions internes, activitats i que tothom pogués passar una bona estona, però ara ja som en dinàmica», comenta, amb els campionats estatals previstos pel pròxim juliol, en paral·lel a la lliga.

A més, l'ajuda «fonamental» dels pares i mares per a tirar endavant el club és una de les principals forces que mantenen la il·lusió i l'esperit esportiu a Bàscara. Un treball en equip per potenciar, encara més, el tennis taula a la zona.