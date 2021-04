Paula Badosa va saber reaccionar a temps per imposar-se a la russa Varvara Gracheva, per 3-6. 7-5 i 6-1, en 2 hores i 28 minuts, per accedir a la segona ronda del torneig de tennis de Charleston (Estats Units), on s'enfrontarà a la suïssa Belinda Bencic, cinquena favorita.

La gironina Badosa (n.71 WTA) va patir davant Gracheva (n.96), que ja l'havia guanyat en l'únic precedent entre les dues viscut fins ara, l'Open dels Estats Units 2020.